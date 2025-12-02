Reprodução/Internet Geraldo Luís foi demitido do SBT na manhã desta terça (2)

Geraldo Luís não faz mais parte do SBT. O jornalista foi dispensado pela emissora na manhã desta terça-feira (2), em decisão tomada após a definição de que o Aqui Agora será retirado da programação nas próximas semanas. Sem contrato fixo com o canal, ele estava vinculado ao projeto do noticiário popular, que será substituído por uma nova faixa de novelas mexicanas no fim da tarde.

Carreira de Geraldo Luís

Segundo apuração da coluna, a demissão surpreendeu o apresentador, que esperava permanecer envolvido com futuras iniciativas do departamento de jornalismo. No entanto, com a reformulação da grade, a direção da emissora concluiu que não havia novos projetos adequados ao seu perfil, optando pelo encerramento da parceria.

O apresentador começou a carreira como radialista, atuando como repórter policial no fim da década de 1980. Migrou para uma emissora de TV regional, no interior de São Paulo, e tornou-se repórter da RedeTV!. Nos anos 2000, o comunicador foi contratado pela Record.

Geraldo Luís comandou o Balanço Geral de 2007 e 2014. De 2014 a 2019, apresentou o Domingo Show, com auditório. Também esteve à frente do Geraldo Brasil, atração exibida em duas ocasiões: em 2009 e 2017. Voltou ao Balanço Geral entre 2019 e 2020, deixando o jornalístico em meio à pandemia.