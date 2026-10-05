Reprodução/TV Globo Alexandre Borges no Domingão com Huck

Alexandre Borges, que foi convidado para ser jurado artístico do Dança dos Famosos, no último domingo (4), causou surpresa nos artistas do Domingão do Huck ao falar do veto de Lula (PT) às casas de apostas na frente de Luciano Huck. O apresentador foi garoto-propaganda da BetMGM.

Após Huck elogiar Quem Ama Cuida e o personagem de Borges na trama das 21h, que vive Ulisses, um homem que sofre com o vício em jogos e perdeu todo o dinheiro da família em um cassino clandestino, o ator agradeceu o carinho e também à plateia:

“Todo trabalho, toda novela, é tudo para alegrar, para divertir, trazer alegria no coração de vocês. É muito importante quando vai bem, quando as pessoas curtem, porque o amor é total sempre”, disse o ator.

“O Ulisses é um personagem que está me dando muito prazer. É muito sofrido também, com esse lance do vício no jogo; é um momento importante para nós debatermos sobre isso”, completou.





“Pois é. Eu acho que a novela traz muitos debates importantes e muito atuais também”, disse Luciano Huck, que tentou desconversar. Porém, Borges insistiu:

A gente vai ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer no Congresso. Para o povo ser ouvido, para a gente saber o que a sociedade quer em relação a isso, tá bom? Alexandre Borges





“É a realidade do bar, do cassino clandestino, tem muita coisa aí”, afirmou Borges, que foi rapidamente cortado por Huck.

“Parabéns, a novela está maravilhosa. Alexandre Borges no nosso Domingão!”

Outras polêmicas de Huck e Vorcaro

A Polícia Federal encontrou mensagens no celular de Daniel Vorcaro que indicam que o dono do Banco Master mantinha uma relação de negócios com o apresentador da TV Globo, Luciano Huck. Os contatos entre os dois tiveram início cerca de dois anos antes da prisão de Vorcaro, no âmbito das investigações envolvendo o banco.

Reprodução/TV Globo Apresentador Luciano Huck

Não há indícios de ilegalidade envolvendo Huck nas mensagens encontradas. Os registros, porém, mostram que Vorcaro mantinha contato com diferentes nomes do meio empresarial e da mídia. “Bom te encontrar pessoalmente hoje. Nós devemos um papo. Abração”, teria escrito o apresentador em 5 de novembro de 2023. “Fala, amigo. Foi bacana hoje”, respondeu Vorcaro. “Muito”, frisou Huck na ocasião.

Em 2025, teve início a parceria entre o Will Bank e o Domingão. Naquele ano, o banqueiro esteve nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, em um encontro que foi registrado em fotos. Também em 2025, Huck passou a manter contatos mais próximos com Vorcaro, período em que os negócios do banqueiro começaram a enfrentar dificuldades.