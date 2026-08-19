Reprodução/SBT Silvio Santos e Patricia Abravanel

O SBT completou 45 anos nesta quarta-feira (19). A emissora, fundada por Silvio Santos (1930-2024), iniciou suas transmissões em 1981, após o fechamento da TV Tupi, onde o Homem do Baú assumiu a frequência paulistana.

A estação, que sempre girou em torno de seu fundador, Silvio Santos, alcançou forte popularidade assim que foi lançada, registrando altos índices de audiência e tornando-se uma grande concorrente da TV Globo.

De cunho popular, focada nas classes C e D, a emissora da Anhanguera deu sua enorme contribuição à televisão brasileira e lançou inúmeros programas e artistas de sucesso, como Gugu Liberato (1959-2019), Eliana, Celso Portiolli, entre outros.

Marca registrada

Reprodução/SBT Gugu e Faustão disputavam audiência aos domingos





Embora tenha se mantido sempre distante da Globo, o SBT sempre ousou competir com a Vênus Platinada e, por muitas vezes, alcançou o primeiro lugar. Nos anos 90, essa concorrência acontecia entre Gugu Liberato e Faustão.

Ambos, em suas respectivas emissoras, concorriam em busca de conquistar o telespectador. Nessa história, o pupilo de Silvio Santos passou mais de quatro anos em primeiro lugar contra a TV Globo. Gugu só enfraqueceu quando veio à tona a reportagem da "Farsa do PCC", exibida no Domingo Legal em 2003, que prejudicou a imagem do apresentador.





Nesses 45 anos, uma característica que se tornou a cara do SBT foi a exibição de tramas estrangeiras. Seu acordo com a Televisa fez a emissora emplacar grandes sucessos no Brasil, como Carrossel, A Usurpadora, Maria do Bairro, Marimar, Rubi e Rebelde.

Esses folhetins fizeram com que o canal incomodasse a toda-poderosa. A Usurpadora chegou a incríveis 19 pontos de média geral e picos de 30 pontos em seu último capítulo. O remake de Chiquititas, em parceria com a emissora argentina Telefe, também conquistou milhares de crianças em todo o país, tornando o produto uma mania nacional.

Outros sucessos

Em 2001, o SBT surpreendeu todo o Brasil ao lançar um reality show às escondidas. Tratava-se de Casa dos Artistas, a primeira atração de confinamento do Brasil. O resultado foi um estouro. Com 11 participantes e duração de um mês e meio, a atração se tornou um fenômeno em todo o país.

Isso fez com que a Globo entrasse na disputa junto com a Endemol, detentora d o Big Brother Brasil, contra o SBT, afirmando que Silvio Santos havia plagiado o formato. A briga foi parar nos tribunais, mas, mesmo assim, o canal chegava a vencer o Fantástico, com 40 pontos contra 19 da emissora carioca.

Anos 2010

Reprodução/SBT Celso Portiolli comanda o Domingo Legal





Após uma forte crise provocada pelo crescimento da Record e pela venda do PanAmericano, o SBT ressuscitou e voltou a brigar pelo segundo lugar. O remake de Carrossel (2012), a chegada de apresentadores como Eliana, Roberto Justus, Raul Gil, Roberto Cabrini, entre outros, colocaram a emissora da Anhanguera na disputa pela vice-liderança.

Tramas como Chiquititas (2013) e Cúmplices de um Resgate fizeram com que o SBT passasse a disputar o segundo lugar.

Anos 2020

Reprodução/SBT Patricia Abravanel no comando do Show do Milhão





Essa década ficou marcada pela morte do apresentador Silvio Santos, em 2024. Outros desafios também marcam esse período, como a saída de Eliana para a Globo após 15 anos e a necessidade de a emissora se renovar diante do crescimento do streaming e de um mundo pós-pandemia.

Embora hoje esteja em terceiro lugar em audiência, o SBT luta para retornar à segunda posição, mas conta com trunfos, principalmente aos domingos, com o sucesso de Celso Portiolli e Patrícia Abravanel.

Hoje, quem comanda a emissora é Daniela Beyruti, filha de Silvio e que toma todas as decisões importantes da rede.