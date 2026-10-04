Instagram Giovanna Ancellotti

Giovanna Lancellotti relatou nas redes sociais que presenciou a morte de um eleitor enquanto aguardava para votar, neste domingo (4), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O homem, de 62 anos, passou mal em um dos corredores do local de votação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou atendimento, mas não conseguiu reanimá-lo. O corpo foi retirado do local após a confirmação da morte.

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Em uma publicação nas redes sociais sobre o caso, Giovanna comentou que estava no local no momento em que o eleitor morreu.

“Foi do meu lado. Foi horrível. O Samu demorou uma hora e quarenta minutos para chegar”, escreveu a atriz.





O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) lamentou a morte e prestou condolências aos familiares do eleitor.

Quem é Giovanna Lancellotti?

Giovanna Lancellotti é uma atriz brasileira nascida em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em 21 de maio de 1993. Ela ficou conhecida nacionalmente por trabalhos na televisão e no cinema.

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A atriz estreou na televisão em Insensato Coração (2011), novela da TV Globo na qual interpretou Cecília. Desde então, Giovanna Lancellotti acumulou trabalhos em outras produções da emissora e também no cinema nacional.