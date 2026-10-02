Reprodução Instagram Isabelle Nogueira surpreende ao surgir fazendo topless durante viagem pela Itália





Isabelle Nogueira, de 33 anos, aproveitou os últimos dias de férias pela Europa para se despedir da Itália. Nesta sexta-feira (2), a ex-BBB publicou uma sequência de registros da viagem e relembrou os momentos vividos em diferentes regiões do país.

Entre as imagens compartilhadas, um dos primeiros cliques chamou atenção. Isabelle aparece deitada sobre as pedras de uma praia na Sardenha, usando a parte de baixo de um biquíni roxo, enquanto os cabelos cobrem o tronco. Na legenda, a ex-cunhã do Boi Garantido falou sobre a experiência no destino.

“Dumpzinho de despedida da Itália. Já estou com saudade. Dias lindos e maravilhosos, principalmente os de sol. E Sardenha? Sem sombra de dúvida, a praia mais linda que eu já vi até aqui. Amei! Itália, pode ter certeza de que a Cunhã voltará”, escreveu.





Viagem pela Itália

Além da Sardenha, Isabelle passou por outros destinos durante o roteiro europeu. A ex-BBB conheceu cidades da Sicília e da Toscana, além de visitar Roma, onde aproveitou para explorar pontos turísticos e históricos.

Na capital italiana, um dos passeios foi pelo Vaticano. Na ocasião, Isabelle compartilhou registros da visita e mostrou aos seguidores detalhes da experiência pelo local, destacando o caráter especial do momento durante as férias.

A viagem por Roma também rendeu uma produção especial. Isabelle posou para uma sessão de fotos em meio aos monumentos históricos da cidade, usando um vestido vermelho. Os registros fizeram parte dos momentos compartilhados pela ex-BBB durante a passagem pelo país, que terminou com uma despedida marcada por paisagens e experiências turísticas.



