Reprodução/redes sociais Em meio á revelação de Vorcaro, ex aparece mostrando looks.

As novas informações sobre a relação entre Daniel Vorcaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, reveladas nesta terça-feira (1º), parecem não ter alterado a rotina da ex-namorada do banqueiro, Martha Graeff. Citada nas investigações sobre a fraude do Banco Master, a influenciadora apareceu nas redes sociais experimentando looks enquanto o caso ganha novos desdobramentos.

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Sem mencionar o assunto, Graeff compartilhou um vídeo mostrando suas compras mais recentes em uma loja de departamentos, pouco tempo depois da quebra do sigilo das mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro.

Nas imagens, a loira aparece animada, f alando em inglês sobre suas novas aquisições. Entre calças de alfaiataria e camisas de seda, Martha contou que pretendia usar um dos looks para almoçar. A influenciadora, que conta com mais de 700 mil seguidores no Instagram, desativou os comentários da publicação.





Relembre o caso

Martha Graeff manteve uma relação com Daniel Vorcaro por cerca de um ano e oito meses, até a prisão do ex-banqueiro, em novembro de 2025. A influenciadora, que vive nos Estados Unidos há cerca de 20 anos, ganhou notoriedade nacional após o vazamento de mensagens trocadas com Vorcaro.

Em abril de 2026, ela se pronunciou sobre o caso. De acordo com Martha, o que aconteceu com ela poderia ter acontecido com qualquer outra mulher. Ela negou que sabia das atividades do ex-namorado e que "começou a entender tudo junto com todo mundo". Ainda de acordo com a modelo, ela não é investigada e nunca ganhou mansão, carro e continua com o mesmo patrimônio.

A influenciadora também disse que os vazamentos das mensagens foram uma covardia e que foram utilizados para “desviar o foco de quem realmente deveria responder por coisas que fizeram”.

O conteúdo das mensagens expunha detalhes da vida íntima do casal. Além disso, muitas das mensagens foram incluídas nas investigações que envolvem o banqueiro. Em algumas delas, foram encontradas falas que sugerem que Vorcaro teria se encontrado com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em abril de 2025.

André Mendonça derruba sigilo de mensagens entre Vorcaro e Moraes

Caiu nesta terça-feira o segredo de justiça do processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), que trata sobre contatos entre o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes. A medida foi determinada nesta terça-feira (1º) pelo ministro André Mendonça, relator do caso.

Trechos da análise feita pelos peritos da PF em um dos celulares apreendidos do empresário. Nos relatórios, mensagens são citadas e apontam que o Vorcaro já sabia sobre as operações policiais, além das decisões sobre fiscalização, muito antes que elas acontecessem.

Vorcaro foi detido na primeira fase da Operação Compliance Zero, em 18 de novembro de 2025.