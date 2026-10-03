Reprodução/Instagram Maíra Cardi

Maira Cardi, a milionária casada com um bilionário, está espantando os moradores do condomínio onde acabou de comprar uma casa.

O famoso casal pagou mais de 47 milhões de reais em uma casa monumental no Condomínio Fazenda Boa Vista, o mesmo onde Joesley Batista tem casa.

Fica na cidade de Porto Feliz e tem muitas suítes e uma piscina imensa.

Se ela quiser fazer reforma na casa, vai comprovar a sua posição de insanidade.

A gente quer acreditar que ela vai usar a casa como está.

Uma casa projetada por notáveis arquitetos e paisagistas, frente aos quais a Maira não tem cultura para mudar a obra.

Mas o assunto é outro.

Os moradores que estão no condomínio estão pondo as casas à venda e derrubaram até os preços.

Eles não querem morar no mesmo condomínio de Maira.

Ela não está sendo considerada uma boa companhia de vizinhança.

E isso nem sou eu que estou contando, embora eu soubesse faz tempo. Quem conta é a revista Veja.

O criador do condomínio, que é a JHSF, dona do Shopping Cidade Jardim e do Shopping CJ, está lançando já um novo condomínio ao lado deste, mas só deve vender para pessoas selecionadas por eles.

E tem uma cláusula que diz que o comprador da casa só pode vender com aprovação do condomínio.

Tipo o Clube Harmonia de Tênis, onde o sócio só entra se for aprovado pelo Conselho.

E teve muito milionário da cidade que não entrou no Harmonia.

Se você quer ser vizinho da Maira Cardi no Fazenda Boa Vista, corre que tem casa à venda por preços módicos, a partir de 35 milhões.

Mas, se você esperar mais tempo, este preço cai para 25 milhões apenas.

O dinheiro não compra a vida.