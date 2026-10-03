Reprodução Instagram Laís Dias

A influenciadora Laís Dias, de 28 anos, conta ter acumulado um prejuízo de R$ 22 mil depois que um piercing avaliado em R$ 20 mil, que usava no umbigo, se soltou e caiu dentro da privada. Sem aceitar a perda da joia, ela chamou um encanador e gastou outros R$ 2 mil na tentativa de recuperá-la, mas a busca terminou sem que a peça fosse encontrada.

Ao perceber que o piercing havia desaparecido enquanto estava no banheiro, Laís ainda acreditava que ele pudesse estar preso no encanamento. “Na minha cabeça eu pensei: ‘calma, ele deve estar aqui ainda, não é possível que simplesmente desapareceu’. O que eu fiz? Chamei um encanador”, relata.

A tentativa de resgate acabou aumentando o prejuízo. O profissional procurou a joia no encanamento, mas não conseguiu encontrá-la. “O homem veio, mexeu em tudo, procurou e nada. A brincadeira me custou mais R$ 2 mil. Eu perdi um piercing de R$ 20 mil e ainda paguei para confirmar que ele realmente tinha ido embora. Acho que essa é a parte que mais me irrita”, afirma.

Depois da tentativa frustrada, Laís decidiu encerrar a procura antes que a conta aumentasse ainda mais. “Se eu simplesmente tivesse aceitado, tinha perdido R$ 20 mil. Mas não. Eu precisava ter esperança. Agora perdi R$ 22 mil e fiquei sem o piercing do mesmo jeito”, conclui.