Reprodução/Instagram Ana Castela exibe pernas torneadas e ganha elogios.

Ana Castela, de 22 anos, encantou os seguidores na quinta-feira (1) ao publicar uma sequência de fotos nas redes sociais. Nas imagens, a cantora aparece exibindo as pernas torneadas, frutos de muita dedicação aos treinos na academia.

A artista marcou presença no show de uma de suas melhores amigas, a cantora Duda Bertelli, em uma casa de shows em São Paulo. Para a ocasião, Ana elegeu um look all black, composto por uma blusa preta transparente, um short curtinho e botas de cano alto, que evidenciaram suas pernas definidas.

"À tarde, trabalhamos. À noite, curtimos um pouquinho em SP", declarou a Boiadeira.

Nos comentários da publicação, fãs elogiaram a boa forma da artista."Que mulher gata, meu Deus", escreveu um. "Que neném linda! Que pernas!", elogiou outro. "Realmente, você está um bombom", brincou um terceiro seguidor de Ana Castela.





Perrengue chique

A noite de Ana Castela em São Paulo terminou com uma situação inusitada. Por meio dos Stories do Instagram, a cantora revelou que acabou enfrentando um problema com o look: após subir ao palco e cantar a música “Ponto Fraco”, ao lado de Duda Bertelli, o salto de uma de suas botas quebrou.

"Nunca usa salto, quando usa..." escreveu a cantora na legenda do vídeo em que mostra o sapato danificado. "Periquita!", gritou ela em tom de brincadeira.

Posteriormente, Ana surgiu em outro vídeo e revelou que, desta vez, a bota não queria sair de seu pé. Na gravação, amigos tentam tirar o sapato, sem sucesso. "O pobre não tem um dia de paz", exclamou a cantora.

Reprodução/Instagram Ana Castela enfrenta perrengue chique durante show de Duda Bertelli.

Ana Castela detalha dieta e rotina de exercícios

Recentemente, o físico de Ana Castela tem chamado a atenção nas redes sociais. A cantora, que vem se dedicando aos treinos e à prática de esportes há cerca de um ano, contou detalhes da rotina que a ajudou a conquistar o corpo sarado.

Nos Stories, a cantora contou que procurou um nutricionista e que sua alimentação atualmente é voltada para o ganho de massa muscular.

"Passei num nutri e a minha dieta é praticamente arroz, feijão, carne e salada, todos os dias, porque a minha dieta não é pra emagrecer, é pra ganhar massa muscular", disse.

A cantora também contou que faz uso diário de creatina, beta-alanina e whey protein. Além dos treinos na academia, Ana afirmou que pratica outras atividades físicas regularmente, como futevôlei e Muay Thai. Além disso, a cantora lembrou que a rotina de shows contribui para sua boa forma. "Tem os shows, né? Que eu pulo muito", disse.