Reprodução/Instagram Ana Castela rebate internauta que fez comentário sobre Virginia.

Ana Castela, de 22, anos surpreendeu os fãs nesta quarta-feira (2) ao responder um comentário feito por um internauta envolvendo Virginia Fonseca , de 27 anos. Após ler a afirmação, a cantora não teve papas na língua e detonou o rapaz.

Tudo começou quando o internauta deixou uma mensagem nos comentários de uma publicação que falava sobre a cantora e ainda aproveitou para alfinetar a dona da WePink."Está aí uma mulher que eu não pretendo namorar. Nem com a Virginia Fonseca", disparou.

Ana Castela não deixou batido o comentário e rebateu:"Tem que saber se as duas vão querer, né, amigo". Após a repercussão do assunto, Virginia não perdeu tempo e deixou uma curtida na postagem de uma página de fofocas que noticiou o caso.

A resposta atravessada da cantora fez sucesso na web e fãs apoiaram a atitude."Ana Castela muito diva! Eu amo as respostas dela", escreveu um. "Ana Castela muito top! Ela responde na lata", disse outro. "Queria a autoestima desses homens", ironizou uma outra usuária do Instagram.

Vale destacar que, no início de setembro, Virginia Fonseca também surpreendeu os seguidores ao citar Ana Castela durante uma transmissão ao vivo. Na ocasião, a loira interagia com os fãs na live, quando recebeu um filtro de cowgirl e rapidamente associou o visual ao da cantora, que já namorou seu ex-companheiro, Zé Felipe.

Quando o filtro, que consistia em um chapéu e um lenço cor-de-rosa no pescoço, surgiu na tela, a influenciadora disparou: "Ana Castela aqui?". Bem-humorada, a loira seguiu cantarolando um trecho do clássico sertanejo "Na Sola da Bota", de Rio Negro e Solimões.

Virginia já mandou indireta para Ana Castela

Em março deste ano, Ana Castela viu seu nome envolto em uma polêmica familiar. Na ocasião, mesmo após o fim do relacionamento com Zé Felipe, a cantora passou um fim de semana hospedada na mansão dos ex-sogros, Leonardo e Poliana Rocha.

Apesar do clima descontraído do reencontro com o ex-namorado e a família famosa, um vídeo em que a artista aparece maquiando Maria Flor, de três anos, filha do meio de Virginia e Zé Felipe, pareceu ter desagradado a influenciadora.

Em resposta ao registro, que viralizou nas redes sociais, Virginia publicou um vídeo em que surge maquiando a criança.“Agora, ela só quer que a mamãe maquie ela, né? Ou você vai deixar outra pessoa te maquiar? A mamãe sabe maquiar”, disse. Em seguida, a herdeira responde: “Só a mamãe agora”.

Na época, a situação causou burburinho nas redes sociais e muitos fãs das famosas interpretaram a atitude de Virginia como uma indireta para Ana Castela. No X (antigo Twitter) a empresária recebeu mensagens falando sobre sua suposta indireta. “A Virginia claramente com ciúmes da Flor com a Ana Castela”, escreveu um usuário. “Muito escrota. Usa a filha para alfinetar a Ana”, escreveu outra internauta. “Ana não quer ser mãe das Marias não, podem dormir tranquilas, ela só trata bem crianças, coisa que qualquer ser humano normal faz”, disse uma terceira.