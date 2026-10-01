Rafaela Mesquita, 23 anos, namorada de Jesus Luz, 39, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos de biquíni com o antes e depois do corpo. A bailarina surpreendeu ao revelar a evolução física após dois meses de treinos, destacando a diferença no volume muscular e na definição corporal.
Recentemente, a loira também passou por uma cirurgia para colocar próteses de silicone nos seios. O procedimento, avaliado em R$ 40 mil, foi um presente do namorado.
Agora, em uma publicação nas redes sociais, a influenciadora contou que começou, em julho, um protocolo voltado ao aumento de massa muscular sem abrir mão da definição.
“Comecei a me cuidar em julho desse ano. Queria aumento de massa e continuar definida. Para mim, a diferença já é nítida”, disse em conversa ao gshow.
Embora esteja com “tudo no lugar”, Rafaela Mesquita confessou ter vontade de fazer uma harmonização de glúteos. No entanto, entende que essas são “grandes mudanças estéticas”. “Mas acho que é muita distorção, calma”, completou.
Quem é Rafaela Mesquita?
Rafaela Mesquita é bailarina profissional e estudante de Artes Cênicas na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro. Atualmente, a artista faz parte do elenco do Roxy Dinner Show, casa de espetáculos em Copacabana, e também integra o corpo de baile do Caldeirão com Mion, da TV Globo.
O relacionamento com Jesus Luz foi assumido publicamente em dezembro de 2025. O DJ e modelo contou ao gshow que os dois se conheceram nos bastidores do show de Lady Gaga, realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio daquele ano.
Desde então, o casal passou a compartilhar registros juntinhos, incluindo passeios, viagens e momentos de lazer. Na mesma época, a modelo também comentou a diferença de idade entre os dois, de 17 anos, e destacou que considera a troca de experiências um aspecto positivo.
Silicone
Rafaela ganhou de presente de Dia dos Namorados uma cirurgia para colocar silicone. O DJ bancou o procedimento, realizado em 7 de agosto, no Rio de Janeiro. O valor foi de R$ 40 mil, com próteses de 325 ml.