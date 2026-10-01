Reprodução/Instagram/rafamesquita_ Namorada de Jesus Luz, Rafaela Mesquita

Rafaela Mesquita, 23 anos, namorada de Jesus Luz, 39, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos de biquíni com o antes e depois do corpo. A bailarina surpreendeu ao revelar a evolução física após dois meses de treinos, destacando a diferença no volume muscular e na definição corporal.

Recentemente, a loira também passou por uma cirurgia para colocar próteses de silicone nos seios. O procedimento, avaliado em R$ 40 mil, foi um presente do namorado.

Agora, em uma publicação nas redes sociais, a influenciadora contou que começou, em julho, um protocolo voltado ao aumento de massa muscular sem abrir mão da definição.

“Comecei a me cuidar em julho desse ano. Queria aumento de massa e continuar definida. Para mim, a diferença já é nítida”, disse em conversa ao gshow.

Reprodução/Instagram/rafamesquita_ Rafaela Mesquita posta antes e depois

Embora esteja com “tudo no lugar”, Rafaela Mesquita confessou ter vontade de fazer uma harmonização de glúteos. No entanto, entende que essas são “grandes mudanças estéticas”. “Mas acho que é muita distorção, calma”, completou.

Quem é Rafaela Mesquita?

Rafaela Mesquita é bailarina profissional e estudante de Artes Cênicas na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro. Atualmente, a artista faz parte do elenco do Roxy Dinner Show, casa de espetáculos em Copacabana, e também integra o corpo de baile do Caldeirão com Mion, da TV Globo.

O relacionamento com Jesus Luz foi assumido publicamente em dezembro de 2025. O DJ e modelo contou ao gshow que os dois se conheceram nos bastidores do show de Lady Gaga, realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio daquele ano.

Reprodução/Instagram/rafamesquita_ Rafaela Mesquita e Jesus Luz

Desde então, o casal passou a compartilhar registros juntinhos, incluindo passeios, viagens e momentos de lazer. Na mesma época, a modelo também comentou a diferença de idade entre os dois, de 17 anos, e destacou que considera a troca de experiências um aspecto positivo.

Silicone

Rafaela ganhou de presente de Dia dos Namorados uma cirurgia para colocar silicone. O DJ bancou o procedimento, realizado em 7 de agosto, no Rio de Janeiro. O valor foi de R$ 40 mil, com próteses de 325 ml.



