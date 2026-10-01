Reprodução/Record Sérgio Hondjakoff se desculpa com Ana Bruna.

Sérgio Hondjakoff, de 42 anos, se desculpou com Ana Bruna Avila, de 30 anos, após a peoa acusá-lo de assédio sexual durante um abraço em "A Fazenda 18". O ator, que escapou da roça e se tornou o fazendeiro da semana, procurou a colega de confinamento na madrugada desta quinta-feira (1°), depois de receber um conselho de Renê Thristan.





Durante a conversa, Serginho explicou que não teve a intenção de constranger ou assediar Bruna com o abraço . Em resposta, a peoa afirmou que não gostaria de continuar falando sobre o assunto, mas que era importante saber que o artista não teve a intenção de fazê-la se sentir mal.

"Bom, acho que a gente não precisa se estender muito. Foi como eu me senti, mas se você diz para mim que você não teve a intenção e que você sente muito por eu ter me sentido dessa forma, é o que importa para mim", disse a famosa.





Na sequência, Sérgio pediu perdão à colega e reconheceu o constrangimento causado por sua atitude."Eu sinto muito por você ter se sentido mal", começou. "Peço perdão mesmo, perante a você e a todas as mulheres que... realmente, não tem que ficar pedindo abraço assim. A gente está aqui para conversar, para dialogar", completou.

Reprodução/Record Ana Bruna e Sérgio Hondjakoff se resolveram em "A Fazenda 18".





Ana Bruna, então, ressaltou que o problema não foi o abraço, mas não deu detalhes sobre o que realmente a incomodou. Apesar disso, ela agradeceu pela iniciativa do ator de se desculpar e colocou um ponto final no assunto.

"É que não foi o abraço, mas muito obrigada por ter vindo a mim. Parabéns pela prova. Acho que fair play (jogo limpo) a partir de agora. Obrigada, tá? Bom jogo", concluiu a peoa.

Relembre o caso

Sérgio Hondjakoff e Ana Bruna protagonizaram uma das maiores polêmicas de "A Fazenda 18" até agora. A conversa entre os dois ocorreu após a produção do reality decidir manter o ator na atração. Ele havia abraçado a modelo apenas de cueca, o que resultou em uma acusação de assédio. A Record avaliou as imagens da interação e decidiu pela não expulsão do artista.

Reprodução/Record Ana Bruna acusou Sérgio Hondjakoff de assédio.





Nesta terça-feira (29), Adriane Galisteu chamou a atenção dos peões sobre as acusações e situações delicadas que aconteceram nos últimos dias e reforçou que a produção acompanha tudo de perto. Ela também mandou um recado direto para Sérgio Hondjakoff.

"Sergio, presta atenção em mim. Você precisa ter muito cuidado com as suas atitudes, com as suas falas, porque houve situações que chegaram muito perto do limite", alertou.