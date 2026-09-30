Reprodução/Instagram Ana Castela se assusta com gambá e reação viraliza.

Ana Castela, de 22 anos, chamou a atenção nas redes sociais nesta terça-feira (29) ao publicar imagens de um encontro inusitado. No vídeo, registrado por câmeras de segurança, ela aparece tomando um susto ao perceber a presença do visitante inesperado.

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SOCORROO!! Ana Castela é surpreendida por um gambá ao chegar em sua casa. 😂 pic.twitter.com/9gW7OlATeK — Info Ana Castela (@infoanacastela) September 30, 2026

Na gravação, Ana caminha pela garagem de sua mansão, entre suas caminhonetes de luxo - um Chevrolet Silverado 2024 e uma picape Dodgem Ram - quando é surpreendida por um gambá que passa correndo pelo local. Ao perceber a presença do animal, a cantora se assusta e sai correndo aos gritos. "Eu não tenho paz em casa!", brincou Ana na legenda da publicação.

Recuperada depois do susto, a artista publicou uma sequência de vídeos em que explicou a situação."Cheguei em casa e ouvi alguém dizer meu nome do além. Levei um susto! Na hora em que abri minha porta, vi o gambá e fiquei com medo de ele entrar em casa. Eu não ia tirar o gambá. O gambá ia ficar com a minha casa para ele", disse a cantora, em tom de brincadeira.

"Nós é 'machona' pela internet. Nós é bem 'machona'. Nós fala assim: 'Não, porque nós é mais homem que muito homem'. Espera um gambá aparecer na sua frente para você ver se você é mais homem que muito homem", completou a artista aos risos.

Ana Castela exibe costas definidas após treino e recebe elogios

Ana Castela tem dado o que falar nas redes sociais por sua evolução física. Nesta segunda-feira (30), a cantora publicou uma sequência de fotos registradas após um treino pesado e a definição de seus músculos deu o que falar entre internautas.

Reprodução/Instagram Ana Castela mostra costas definidas após treino e surpreende fãs.





"Fui comprar uma cama e perguntaram: 'Solteira?'... Mas eles tão que tão", brincou a artista na legenda da publicação. Na sessão de comentários, seguidores se surpreenderam com o corpo sarado da cantora. "Nossa, meteu o shape mesmo, hein", escreveu um. "Ana Flávia do céu, que costinhas são essas?", disse outra. "Agora minha meta é ter as costas da Ana Castela", declarou uma terceira fã da artista.

Recentemente, Ana Castela detalhou sua rotina de alimentação e exercícios para ganhar massa muscular de forma natural e negou o uso de anabolizantes."Não posso tomar bomba, não posso ficar com a voz grossa, trabalho com isso", explicou na ocasião.

Reprodução/Instagram Ana Castela mostra antes e depois e surpreende.





A cantora também compartilhou imagens mostrando o antes e depois de seu corpo após um ano de dedicação aos treinos. Nos registros, a artista aparece primeiro mais magra e, depois, na fase atual, ostentando um corpo mais torneado. Ao comparar as imagens, ela explicou que não considera que tenha mudado tanto, mas que hoje em dia tem mais massa muscular.