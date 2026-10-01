Agência Brasil / montagem Zema e Flávio Bolsonaro

Ontem, quarta feira, teria acontecido uma reunião entre Zema, Flávio Bolsonaro e Pablo Marçal.

Nesta reunião ficou acertado que no debate de hoje, na TV Globo, Zema deve deixar as considerações finais para renunciar sua candidatura em favor de Flavio Bolsonaro.

A estratégia teria sido criada por Pablo Marçal e seria no último minuto porque encerraria o horário eleitoral e Lula não poderia pedir votos amanhã.

A ideia de Pablo Marçal e aceita por Flávio leva em conta o bom trabalho de Zema no governo de Minas. Daniela Marques, gerenciadora de toda estrutura governamental de Flávio, teria aprovado a ideia e ainda teria dito que Zema era um excelente quadro.

Agora, vamos ver.

Zema teria dito que vai pensar em tudo e só no fim do debate vai tomar uma atitude.

Esse movimento não seria inédito no partido Novo. Em São Paulo, o ex-ministro do meio ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, desistiu da candidatura ao Senado e declarou apoio a Guilherme Derrite (PP) e André Prado (PL).