Reprodução/Instagram/@virginia Virginia Fonseca passa por cirurgia após sentir muita dor.

Virginia Fonseca, de 27 anos, passou por uma cirurgia para a retirada dos sisos superiores nesta terça-feira (29). A influenciadora precisou passar pelo procedimento após dois dias sofrendo com fortes dores, náuseas, crises de enxaqueca e tremores no corpo.

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Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora surgiu deitada na maca do consultório odontológico, minutos antes da retirada dos dentes. "Estou por cá de novo, grupo. Me desejem sorte", escreveu na legenda da publicação.

Na sequência, Virginia mostrou os dois dentes recém-extraídos ao lado do bisturi utilizado no procedimento."Pronto! Tiramos os dois sisos de cima", comemorou.

Reprodução/Instagram Virginia passa por cirurgia para a retirada dos sisos após sofrer com fortes dores por dois dias.





Cerca de uma hora após a realização da cirurgia, a loira voltou aos Stories e revelou que ainda não tinha conseguido abrir a boca. "Estou com medo", escreveu na legenda da postagem.

Reprodução/Instagram Virginia passa por cirurgia para a retirada dos sisos após sofrer com fortes dores por dois dias.





Na segunda-feira (28), a loira afirmou que chegou a passar mal devido às dores ocasionadas pelo inchaço na gengiva. Na ocasião, ela prestigiou um jogo da NFL, no Rio de Janeiro, quando sentiu um mal-estar tão forte que quase vomitou.

"Minha cabeça está doendo muito. E eu acho que é por causa do meu dente, do siso, que está inflamado. Ontem eu tremia, quase vomitei de dor, de tanta dor. E ainda estou um pouco...", contou Virginia. "Minha cabeça está doendo por causa do dente. Não estou conseguindo mastigar", completou.

Virginia é criticada após atuação de Vini Jr. na Seleção

O namoro entre Vini Jr. e Virginia Fonseca voltou a virar assunto nesta semana após o amistoso entre Brasil e Austrália, ocorrido nesta terça-feira (29). Mesmo com a vitória da Seleção Brasileira por 4 a 2, torcedores passaram a atribuir uma suposta queda no desempenho do atacante ao relacionamento com a influenciadora.

Reprodução/Instagram Torcedores criticam relacionamento de Vini Jr. e Virginia após amistoso da Seleção Brasileira.





"Bizarro como a Virginia acabou com a carreira do Vinicius Jr. O cara agora carrega uma energia ruim que você sente só vendo de longe. Esse relacionamento destruiu ele", disparou um usuário do X (antigo Twitter). "Falar a real: desde que ele enfiou a Virginia e os amigos dela na casa dele, ele nunca mais jogou direito", afirmou outro. "Se ele não se separar da Virginia, vai encerrar a carreira antes dos 30", previu um terceiro.





Virginia também já foi alvo de críticas de torcedores internacionais. Em agosto, internautas que fazem parte da torcida do Real Madrid, passaram a detonar a loira nas redes sociais devido a uma suposta superlotação de amigos dela na mansão de Vini Jr., em Madri. Na ocasião, ela foi acusada de ser inconveniente e de estar atrapalhando o rendimento do atleta.