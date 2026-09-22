Reprodução/Instagram Morte de Rick: relembre outros famosos que perderam a vida em acidentes aéreos.

A morte do cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, confirmada nesta terça-feira (22), chamou atenção para outras tragédias aéreas que vitimaram famosos. O cantor morreu aos 59 anos , após o helicóptero em que estava cair na Serra Catarinense.

A aeronave saiu de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na região serrana do estado, quando perdeu contato com as torres de controle durante a tarde desta segunda-feira (21).

Os destroços do helicóptero foram encontrados na manhã desta terça-feira, e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) confirmou a morte do cantor, do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares, do piloto e do copiloto, cujas identidades ainda não foram confirmadas.





Rick, que formou uma das duplas de maior relevância no sertanejo nacional ao lado de Renner.

Além do cantor, veja abaixo outros famosos que perderam a vida em acidentes aéreos.

Mamonas Assassinas

Em 2 de março de 1996, o grupo, que estava no auge do sucesso, voltava de um show em Brasília, num jatinho Learjet, modelo 25D, prefixo PT-LSD, fretado. Em uma tentativa de arremetida, a aeronave se chocou contra a Serra da Cantareira, ao Norte de São Paulo.

Reprodução/CP Memória Os Mamonas Assassinas morreram após o avião em que estavam se chocar contra a Serra da Cantareira.

Além dos cinco integrantes da banda, o acidente matou o piloto Jorge Luiz Germano Martins, o copiloto Alberto Takeda, o ajudante de palco Isaac Souto e o segurança Sérgio Porto.

Gabriel Diniz

Um outro caso que chocou o Brasil foi a morte repentina do cantor Gabriel Diniz, em 27 de maio de 2019. Na ocasião, o intérprete do hit “Jenifer” estava a bordo de um monomotor modelo Piper Cherokee PA-28-180, que caiu no município de Estância, em Sergipe.

Reprodução Gabriel Diniz morreu aos 28 anos, após queda de avião, em Sergipe.

Além do músico, também morreram no acidente os pilotos Abraão Farias e Linaldo Xavier.

De acordo com o relatório da Força Aérea Brasileira (FAB) o acidente foi causado por uma combinação de fatores: condições meteorológicas desfavoráveis e inexperiência do piloto. Juntas, as duas coisas resultaram em uma sobrecarga estrutural e na perda de controle da aeronave.

Marília Mendonça

Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, na queda de um avião bimotor turboélice modelo Beechcraft King Air C90A, na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.

Reprodução/Internet Marília Mendonça morreu aos 26 anos, na queda de seu avião.

A aeronave de pequeno porte caiu perto de uma cachoeira após colidir com cabos de uma torre de transmissão de energia. Na queda, além de Marília, outras quatro pessoas morreram: os pilotos Gabriel Maloni Mendes e Henrique Guariente Filho, além do produtor Henrique Ribeiro, e do tio da cantora, Abiciele Silveira.

Ricardo Boechat

O jornalista Ricardo Boechat morreu no dia 11 de fevereiro de 2019, aos 66 anos, na queda do helicóptero que o levava de Campinas à São Paulo. Além do comunicador, faleceu também o piloto Ronaldo Quattrucci, de 56 anos.

Reprodução / TV Band / Instagram Ricardo Boechat morreu na queda de uma aeronave, em 2019.

Na ocasião, a aeronave caiu na Rodovia Anhanguera, no Rodoanel, em São Paulo, e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. De acordo com o relatório da FAB, divulgado em 2020, falhas de manutenção levaram à queda do helicóptero.

Leila Diniz

A atriz Leila Diniz faleceu aos 27 anos, em um trágico acidente de avião. A artista promissora - e transgressora - estava a bordo do voo 471 da Japan Airlines, que caiu em Nova Dheli na Índia, matando 86 pessoas em junho de 1972.

Reprodução/Arquivo pessoal Leia Diniz morreu em um acidente aéreo nos anos 70.

Na ocasião, Leila voltava da Austrália, onde havia participado de um festival de cinema. Além de ter se consolidado como uma das maiores atrizes de sua época, Leila Diniz se tornou símbolo de resistência durante a Ditadura Militar no Brasil.

Chapecoense

Uma das maiores tragédias do futebol nacional ocorreu em 28 de novembro de 2016, envolvendo a Chapecoense. Na ocasião, o voo 2933 da LaMia, que levava o time para a final da Copa Sul-Americana, caiu próximo a Medellín, deixando 71 mortos entre jogadores, integrantes da comissão técnica, dirigentes, jornalistas e tripulantes.

Reprodução/Divulgação Chapecoense se envolveu em acidente aéreo que vitimou 71 pessoas.

Seis pessoas sobreviveram: os jogadores Alan Ruschel, Jakson Follmann, Neto, o jornalista Rafael Henzel, a comissária de bordo Ximena Suárez, e o técnico de voo Erwin Tumiri.

As investigações sobre as causas do acidente concluíram que o avião não sofreu nenhum problema técnico, e sim, que uma pane seca causada pela falta de combustível ocasionou a queda.

Kobe e Gianna Bryant

Em 26 de janeiro de 2020, Kobe Bryant e sua filha, Gigi, morreram após o helicóptero em que estavam cair em Calabasas, na Califórnia. O ex-jogador de basquete tinha 41 anos, enquanto Gigi tinha 13. Outras seis pessoas que estavam no avião também morreram na queda.

Reprodução/Instagram Koby e Gigi Bryant morreram em 2020, após queda de helicóptero.

A investigação posterior apontou que o piloto da aeronave foi o culpado pelo acidente. Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, ele teria voado sentido às nuvens, ficou desorientado e acabou caindo.

Oliver Tree

O cantor norte-americano Oliver Tree morreu aos 32 anos , em um acidente envolvendo dois helicópteros. A colisão ocorreu em 14 de junho, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Reprodução/Divulgação Oliver Tree morreu em um acidente aéreo no Rio de Janeiro.

Além de Oliver, seis pessoas morreram no acident e, que não deixou sobreviventes. Em uma das aeronaves estavam o cantor, o youtuber argentino Gaspar Prim, conhecido como Gaspi, o produtor musical Lucas Frota, o diretor Lucas Vignale e o piloto Alexandre Souza. Na outra aeronave estava apenas o piloto Charles Marsillac.

O relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) sobre o acidente aponta que o helicóptero em que o cantor estava, se encontrava em uma espécie de "voo invisível" no momento da colisão. ﻿Ou seja, a aernonave em que o artista estava operava sem rastro nos radares de monitoramento.

Aaliyah

A cantora norte-americana Aaliyah morreu aos 22 anos, em um acidente aéreo nas Bahamas, em 25 de agosto de 2001. Além da artista, outros oito tripulantes perderam a vida depois que o avião bimotor Cessna 402B em que eles viajavam caiu a cerca de 60 metros da pista, logo após decolar com destino à Flórida, nos Estados Unidos.

Reprodução/Divulgação Aaliyah morreu em um acidente aéreo em 2001.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, o acidente ocorreu devido a uma combinação de fatores, dentre eles, excesso de peso na aeronave, inexperiência do piloto e ao uso de cocaína e álcool, encontrados no organismo dele.