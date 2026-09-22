Acervo pessoal Wesley Alves

Mudar de área depois de anos construindo uma carreira pode significar começar do zero?

A trajetória de Wesley Alves Queiroz Silva mostra que experiências acumuladas em diferentes setores também podem servir de base para uma transição profissional.

Antes de chegar ao comércio eletrônico, ele passou por logística, atividades contábeis e tributárias e pelo mercado financeiro.

Sua entrada no mercado de trabalho aconteceu aos 16 anos, como menor aprendiz.

O primeiro emprego, no entanto, acabou se transformando em uma experiência de nove anos na mesma empresa.

Durante esse período, Wesley passou por diferentes funções e ampliou seu contato com processos de estoque, logística e atividades relacionadas às áreas contábil e tributária.

A permanência por quase uma década no ambiente corporativo permitiu que ele acompanhasse diferentes etapas de uma operação e desenvolvesse conhecimentos relacionados à organização de processos e ao funcionamento interno de uma empresa.

Depois desse primeiro ciclo profissional, Wesley mudou de segmento e ingressou no mercado financeiro.

Foram quatro anos trabalhando em grandes instituições bancárias, período em que sua atuação passou a ter uma relação maior com atividades comerciais, atendimento e relacionamento com clientes.

A experiência também acrescentou à sua trajetória conhecimentos ligados à gestão financeira e às vendas.

Se anteriormente sua rotina estava mais próxima dos processos internos de uma organização, a passagem pelos bancos trouxe um contato maior com o público e com a área comercial.

A mudança para o comércio eletrônico

Em 2021, Wesley decidiu fazer uma nova transição.

Depois das experiências no ambiente corporativo e no setor financeiro, direcionou sua atuação para o comércio eletrônico.

A mudança exigiu contato com ferramentas digitais, vendas online e uma dinâmica de relacionamento com consumidores diferente daquela encontrada nos trabalhos anteriores.

Ao mesmo tempo, parte do conhecimento construído ao longo dos anos continuou presente nessa nova fase.

A experiência com logística e processos empresariais encontrou aplicação em um setor que depende diretamente de organização e operação.

Já os quatro anos no mercado financeiro contribuíram com conhecimentos relacionados a atendimento, vendas e relacionamento com clientes.

A área comercial, inclusive, acabou se tornando um dos pontos de conexão entre as diferentes etapas da carreira.

O que mudou ao longo dos anos foi o ambiente no qual essas habilidades passaram a ser utilizadas.

Experiência anterior também acompanha a mudança

A trajetória de Wesley mostra que uma transição profissional não precisa significar abandonar o conhecimento adquirido anteriormente.

Ao mudar de segmento, habilidades desenvolvidas em outras funções podem ganhar novas aplicações e ajudar na adaptação a uma realidade diferente.

No caso dele, conhecimentos de logística, processos internos, finanças, atendimento e vendas passaram a compor um repertório profissional utilizado também no mercado digital.

Atualmente, Wesley concentra sua atuação no desenvolvimento de projetos ligados ao comércio eletrônico.

A carreira iniciada aos 16 anos como menor aprendiz passou por diferentes setores antes de chegar ao e-commerce, reunindo experiências que hoje fazem parte de uma mesma trajetória profissional.

A mudança para o digital representa, assim, uma nova etapa de um percurso construído em áreas distintas, no qual cada experiência contribuiu para ampliar sua compreensão sobre operações, clientes e atividades comerciais.