Os recordes de Marília Mendonça no mundo da música

Líder em 2023

Marilia Mendonça lidera o ranking das 50 músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2023 com o hit "Leão", em parceria com Xamã. O levantamento foi realizado pela Pro-Música, analisando números das plataformas Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster. Hoje, "Leão" está na 26ª posição do Top 50 Brasil no Spotify.