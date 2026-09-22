Reprodução Instagram Antes de morrer, Rick fez surpresa para jovem em festa de 15 anos









O último show de Rick, da dupla sertaneja com Renner, foi marcado por um momento especial. Dois dias antes de morrer na queda de um helicóptero em Santa Catarina, o cantor se apresentou ao lado do parceiro em uma festa de 15 anos realizada em Sorriso, no Mato Grosso.

A apresentação aconteceu no sábado (19), durante a comemoração do aniversário de Maria Bergamin. A presença de Rick & Renner foi mantida em segredo e preparada como uma surpresa para a adolescente.

Maria acreditava que o pai, o empresário Willian Bergamin, subiria ao palco para homenageá-la cantando "Filha", um dos sucessos da dupla. Quando a música começou, no entanto, Rick e Renner apareceram de surpresa, emocionando a aniversariante e os convidados.

Reprodução Instagram Último show de Rick





Aniversariante se emociona com surpresa

Registros publicados nas redes sociais mostram a reação de Maria ao perceber a presença dos sertanejos. O pai da jovem também participou da apresentação ao lado da filha e dos artistas.

A escolha de "Filha" tornou a homenagem ainda mais significativa, já que a música foi usada por Willian para celebrar a filha durante a festa. O momento, que originalmente havia sido registrado como uma comemoração familiar, ganhou outro significado após a morte de Rick.

Os vídeos da apresentação voltaram a circular nas redes sociais depois da tragédia e passaram a ser lembrados como registros do último show do cantor antes da viagem de helicóptero.





Rick morreu em acidente de helicóptero

Na última segunda-feira (21), Rick estava a bordo de um helicóptero que desapareceu durante um voo em Santa Catarina. A aeronave também transportava o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto.

Após horas de buscas, as autoridades localizaram a aeronave e confirmaram a morte de Rick e dos demais ocupantes. A tragédia mobilizou equipes de resgate e segurança na região da Serra Catarinense, em uma operação que enfrentou condições climáticas adversas e áreas de difícil acesso.







