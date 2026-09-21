Reprodução/Instagram/@giovannaantonelli Giovanna Antonelli posa de biquíni e encanta seguidores.

Giovanna Anttonelli abriu o álbum de fotos de suas férias na Espanha e ganhou uma chuva de elogios neste domingo (20). A atriz de 50 anos, encantou os seguidores ao surgir renovando o bronzeado em novos cliques de biquíni.

Na postagem, a atriz surgiu em diferentes momentos de lazer no país europeu. Em um deles, ela posa sorridente a bordo de um barco, vestindo um biquíni preto e branco que destaca o abdômen sarado. Em outras imagens, Giovanna aparece curtindo um dia de sol à beira de uma piscina luxuosa.

Nos comentários da publicação, fãs exaltaram a beleza da atriz. "A mais linda em qualquer lugar do mundo", escreveu um. "Maravilhosa", disse outro. "Roubou toda a beleza do mundo pra você!", elogiou uma terceira seguidora da artista.

Giovanna Anttonelli curte dia de sol com amigas famosas

O domingão de Giovanna Anttonelli em solo espanhol teve boa companhia. Em uma segunda postagem publicada no Instagram, a atriz compartilhou fotos ao lado das atrizes Fernanda Rodrigues e Vanessa Giácomo.

Reprodução/Instagram Giovanna Anttonelli curte dia de praia com amigas famosas.

Atualmente, as três artistas moram em Portugal, destino escolhido por muitos brasileiros para migração. A proximidade geográfica tem aproximado as famosas, que recentemente surgiram juntas no país lusitano. "Um almoço que nunca mais vamos esquecer kkkk Amo vocês", escreveu Fernanda Rodrigues. "Nada que um almoço entre amigas não cure...", completou ela. "Uma alegria 'pós-eclipse' estar com vocês! Amo. Amo", escreveu Anttonelli. "Estava com saudade de vocês!", publicou Vanessa Giácomo à época.

Numerologia e mudança de nome

Na última semana, Giovanna Anttonelli passou a usar uma nova versão de seu nome artístico: a partir de agora, o sobrenome leva dois Ts. A mudança ocorreu após a atriz receber uma análise numerológica, que revelou que a nova grafia auxiliaria na trajetória profissional e pessoal da atriz.

A numerologia é um estudo esotérico que analisa o significado oculto dos números e a sua influência mística sobre as pessoas e os acontecimentos.

A mudança no sobrenome da atriz rendeu comentários divertidos de fãs nas redes sociais."Mas se bem sucedida desse jeito ainda precisa mexer no nome. Eu tenho que trocar de corpo?", brincou um. "Já tem dois 'nn', dois 'll' e agora dois 'tt'… Repete logo todas as letras para atrair tudo de bom porque você merece!!! GGIIOOVVAANNAA AANNTTOONNEELLII", escreveu outra.