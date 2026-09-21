Reprodução/Instagram/@rsantosarantes/@virginia Internautas comparam samba no pé de Anitta e Virginia.

Anitta, de 33 anos, movimentou as redes sociais neste domingo (20) ao fazer a sua grande estreia como Rainha de Bateria da Grande Rio. No entanto, um detalhe que chamou a atenção dos internautas foi o samba no pé da cantora, que logo gerou comparações com sua antecessora no posto, Virginia Fonseca.

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Em postagens compartilhadas no X (antigo Twitter), internautas criaram diversos vídeos comparando diferentes momentos em que as famosas se arriscaram no samba. Nos comentários das publicações, as opiniões sobre o desempenho delas à frente da bateria da agremiação carioca se dividiram.

"A Virgínia deve estar quebrando tudo em casa depois de ver que a apresentação da Anitta foi melhor do que a dela", escreveu uma. "Anitta está pior mas vocês não vão admitir", discordou outro.

Houve também quem criticasse o gingado de ambas."A Anitta está sambando tão mal quanto a Virgínia e vocês fingindo que ela é melhor", declarou uma usuária do X. "Venhamos e convenhamos que o samba da Anitta e o da Virginia são literalmente iguais", disparou outro.







Anitta revela insegurança ao sambar

Durante sua participação do quadro "Dança dos Famosos", que foi ao ar neste domingo (20), Anitta contou que passou por um momento de insegurança mostrar suas habilidades no samba.

Em conversa com Luciano Huck, a artista, que é jurada da atração, falou sobre o novo desafio da carreira e afirmou que só percebeu a dificuldade quando precisou gravar um vídeo sambando. A cantora ainda destacou que, por ter nascido no Rio de Janeiro, sempre acreditou que sabia sambar.







"Porque, tipo assim, a gente que é carioca, a gente é do Rio, a gente acha que samba. Porque a gente nasceu ali sambando, nem todo mundo, né? Mas o carioca suburbano, da favela, a gente acha que a gente samba, né?", disse.

Anitta ainda contou que a dificuldade para executar os movimentos necessários para as coreografias em ritmo de samba nunca havia passado por sua cabeça. "Quando recebi esse convite, a última coisa que eu pensei foi isso de dançar, porque eu nem pensei, eu falei assim: 'Não, gente, eu sambo'", revelou.

Segundo a artista, sua percepção mudou quando ela precisou gravar o vídeo em que era apresentada como a nova Rainha de Bateria da Grande Rio. Ao ver a filmagem, ela constatou que o ritmo e a intensidade da execução a fizeram perceber que a tarefa de comandar os ritmistas da escola de samba de Duque de Caxias não seria tão fácil.

"Amor, quando eu fui gravar o vídeo... que eu fui gravar o vídeo que vem aquela porradeiro forte, eu falei: 'Ixi, acabou pra mim'", disse, arrancando risadas da platéia.