Reprodução/Instagram/@zefelipe Zé Felipe se irrita e ameaça tomar medidas judiciais após boatos sobre paternidade da filha.

Zé Felipe, de 28 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (11) para reagir a um boato que questiona a paternidade de sua filha mais velha, Maria Alice, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com Virginia Fonseca. Visivelmente irritado, ele cobrou uma retratação e ameaçou tomar medidas judiciais sobre o caso.

🚨TRETA! Após o influenciador Marduzin dizer que Maria Alice não seria filha do Zé Felipe, o cantor deu uma chance para ele se retratar, se não vai ser processado “Vai levar uma entubada e não é a que você gosta” 😳 pic.twitter.com/7h9FKpKTsi — Portal Babados (@PortalBabados) September 11, 2026





No desabafo, o cantor afirmou que está acostumado a ser alvo de críticas por ser uma pessoa pública, mas destacou que não admite que notícias falsas sejam atribuídas aos filhos.

"Galera, é o seguinte, vamos lá bater um papo reto aqui com vocês. Tem um rapaz aí, eu não lembro o nome, mas que fica falando dos meus filhos", começou Zé Felipe.

Na sequência, o sertanejo explicou que nunca se incomodou com opiniões negativas a seu respeito. Para ele, as críticas uma consequência da fama. "Na minha vida inteira, nunca me importei que falassem de mim, que não gostassem de mim, enfim, qualquer coisa. Acho que, quando você é uma pessoa pública, tá ali pra críticas e para elogios e pras pessoas colocarem a sua opinião do que acham sobre você, e tá tudo certo", completou.





Apesar disso, o cantor deixou claro que a coisa muda de figura quando se trata dos filhos. "Mas eu acho que, quando você inventa uma mentira sobre criança, é meu limite. Acho não, tenho certeza que é meu limite", declarou.

Por fim, Zé Felipe cobrou uma retratação do responsável pelo boato e deu a entender que, caso contrário, tomaria medidas judiciais sobre o caso. "Então, meu amigo, estou sendo bonzinho e vim aqui falar para você desmentir, porque, senão, você vai levar uma entubada que não é a que você gosta", concluiu.







Ex-namorado de Virginia rebate boatos sobre paternidade

Ainda nesta semana, o youtuber Rezende , ex-namorado de Virginia Fonseca, também precisou se pronunciar sobre o assunto. Na ocasião, ele negou o boato que circulava na web, que afirmava que seria o verdadeiro pai de Maria Alice.





Reprodução/Instagram/@virginia Rezende e Virginia namoraram por dois anos.

"Olha o nível de absurdo que um infeliz chega para fazer visualização. É impressionante como o cara se sujeita por views. Eu estava na estrada dirigindo e vi essa postagem no grupo da minha família. A minha vontade era, na hora, parar no acostamento e ligar para o advogado e falar assim: 'Cara, processa esse cara, porque, pelo amor de Deus'", disse o influenciador nos Stories do Instagram.

Rezende afirmou que costuma ignorar as polêmicas, mas disse que, desta vez, decidiu se manifestar por considerar que o boato ultrapassou o limite aceitável. "Vocês sabem, eu raramente, em 15 anos de internet, venho a público explicar, falar o meu ponto de vista ou falar sobre a situação. Eu nunca faço isso. Só que tem coisa que passa do limite, gente. Mas passa do limite. Isso daí não é aceitável; um negócio desse não é aceitável", declarou Rezende.