O vencedor da primeira temporada do The Voice of Holland, Ben Saunders, de 43 anos, foi encontrado morto em um lago recreativo na região de Elst, na Holanda, na última terça-feira (15). A polícia retirou um corpo do lago Rijkerswoerdse às 13h20, no horário local.
A causa da morte, entretanto, não foi divulgada pelas autoridades. A emissora NOS informou que Ben teria se mudado para um dos parques de trailers localizados em Arnhem . A notícia causou comoção no país .
Dean Saunders, irmão de Ben, postou uma foto de ambos e lamentou a morte nas redes sociais: “Meu querido irmão mais novo morreu hoje. Nunca senti uma dor como esta. Ben tem uma família linda e parentes que o amam profundamente, e eu sempre o amarei também”, disse.
Trajetória de Ben
Nascido em Londres, Ben Saunders ganhou aclamação nacional ao vencer a primeira edição do The Voice of Holland, em 2011. O programa virou sensação internacional, sendo adaptado para mais de 150 países, inclusive no Brasil.
Outro momento de sucesso vivido pela família Saunders foi quando Dean ganhou o Popstars, um dia depois de o irmão vencer a atração musical.
O maior sucesso de Ben foi “Kill For A Broken Heart” . Depois, ele lançou mais dois álbuns: You Thought You Knew Me by Now (2011) e Heart & Soul (2012).
Marco Borsato, técnico do cantor no The Voice, falou sobre a morte do amigo: “Querido homem especial. Meu coração chora! Não consigo encontrar palavras para o vazio que você deixa”, pontuou.
Nos últimos anos, Saunders tinha se mudado para um acampamento de trailers. Porém, anteriormente a isso, ele havia aberto um estúdio de tatuagem na cidade. Ele chegou a comentar sua opção por morar em Arnhem.
“A tranquilidade e o amor me trouxeram para Arnhem. Eles realmente me adotaram aqui, é assim que me sinto. As pessoas são muito tranquilas, muito acolhedoras”, declarou na ocasião.