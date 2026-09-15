Reprodução/Instagram/@podpah Lito Sousa já recebeu a substância experimental para o tratamento da Doença de Creutzfeldt-Jakob.

A esposa de Lito Sousa, Mila Seidl, usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para informar que o influenciador já recebeu a substância experimental ALN-6457 para o tratamento da Doença de Creutzfeldt-Jakob. Em um vídeo publicado no canal Aviões e Músicas, ela afirmou que ele permanece estável após a administração da medicação de uso compassivo. Confira o vídeo abaixo.





Segundo Mila, a última semana foi marcada por uma piora no estado de saúde de Lito, que após idas e vindas entre a casa e o hospital, precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein nesta terça-feira (8).

No vídeo, a esposa de Lito Sousa contou que ele não teve nenhuma reação negativa ao medicamento. Segundo ela, os médicos informaram que será necessário aguardar cerca de seis a sete semanas para fazer uma comparação da evolução do quadro.

"O que nos resta é torcer muito para que dê certo, para que tudo isso seja uma turbulência severa e que a gente vai pousar bem, sabe? Mas eu não tenho uma resposta de desfecho para vocês. O Lito recebeu a medicação, ele não teve intercorrências. Ele já estava na UTI por conta de complicações da doença mesmo e ele está estável, mas a gente ainda precisa de muita oração, muita torcida para que esse remédio dê certo", disse Mila.

De acordo com Mila, a rápida progressão da doença aumentou a necessidade de agilizar o processo de entrega da substância."Gente, essas doenças graves assim, elas não sabem que é feriado, elas não sabem que é final de semana, elas não sabem que, enfim, que alguém está de férias", disse.







Operação especial levou remédio experimental para Lito Sousa

Uma operação especial no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, durante a madrugada deste sábado (12), permitiu que uma substância destinada ao uso urgente pelo influenciador Lito Sousa, de 59 anos, fosse liberada pela Receita Federal.

Na ocasião, a medicação experimental para o tratamento da Doença de Creutzfeldt-jakob foi transportada imediatamente de helicóptero até o Einstein Hospital Israelita, em São Paulo.





O composto chegou ao Brasil no final da noite de sexta-feira (11), a bordo de um Boeing 787-9 da American Airlines, vindo de Nova York. Como o potencial terapêutico do composto pode diminuir com o passar do tempo, a Receita Federal e a Anvisa adiantaram os procedimentos necessários para agilizar a liberação.

Após o desembarque, a substância foi encaminhada diretamente a um helicóptero Airbus H130, que aguardava no terminal executivo do aeroporto. Na sequência, a medicação foi transportada até o hospital.

Por meio das redes sociais, a Receita Federal informou que "a operação foi possível graças ao planejamento conjunto e à antecipação dos procedimentos necessários, reduzindo ao mínimo o tempo entre a chegada ao Brasil e a disponibilização do medicamento."

Chamado ALN-6457, o composto da farmacêutica norte-americana Regeneron, ainda não possui estudos formalmente iniciados em humanos nem registro comercial no Brasil. O pedido de importação foi feio pelo próprio Hospital Einstein, responsável pelo acompanhamento de Lito Sousa.