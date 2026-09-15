Lito Sousa já recebeu a substância experimental para o tratamento da Doença de Creutzfeldt-Jakob.
Reprodução/Instagram/@podpah
Lito Sousa já recebeu a substância experimental para o tratamento da Doença de Creutzfeldt-Jakob.

A esposa de Lito Sousa, Mila Seidl, usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para informar que o influenciador já recebeu a substância experimental ALN-6457 para o tratamento da Doença de Creutzfeldt-Jakob. Em um vídeo publicado no canal Aviões e Músicas, ela afirmou que ele permanece estável após a administração da medicação de uso compassivo. Confira o vídeo abaixo.


Segundo Mila, a última semana foi marcada por uma piora no estado de saúde de Lito, que após idas e vindas entre a casa e o hospital, precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein nesta terça-feira (8).

No vídeo, a esposa de Lito Sousa contou que ele não teve nenhuma reação negativa ao medicamento. Segundo ela, os médicos informaram que será necessário aguardar cerca de seis a sete semanas para fazer uma comparação da evolução do quadro.

"O que nos resta é torcer muito para que dê certo, para que tudo isso seja uma turbulência severa e que a gente vai pousar bem, sabe? Mas eu não tenho uma resposta de desfecho para vocês. O Lito recebeu a medicação, ele não teve intercorrências. Ele já estava na UTI por conta de complicações da doença mesmo e ele está estável, mas a gente ainda precisa de muita oração, muita torcida para que esse remédio dê certo", disse Mila.

De acordo com Mila, a rápida progressão da doença aumentou a necessidade de agilizar o processo de entrega da substância."Gente, essas doenças graves assim, elas não sabem que é feriado, elas não sabem que é final de semana, elas não sabem que, enfim, que alguém está de férias", disse. 

Esposa de Lito Sousa atualiza estado de saúde do influenciador após receber medicação experimental. Foto: Reprodução/Instagram/@lito
Esposa de Lito Sousa atualiza estado de saúde do influenciador após receber medicação experimental. Foto: Reprodução/Instagram/@milaseidl
Esposa de Lito Sousa atualiza estado de saúde do influenciador após receber medicação experimental. Foto: Reprodução/Instagram/@
Esposa de Lito Sousa atualiza estado de saúde do influenciador após receber medicação experimental. Foto: Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas
Esposa de Lito Sousa atualiza estado de saúde do influenciador após receber medicação experimental. Foto: Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas



Operação especial levou remédio experimental para Lito Sousa

Uma operação especial no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, durante a madrugada deste sábado (12), permitiu que uma substância destinada ao uso urgente pelo influenciador Lito Sousa, de 59 anos, fosse liberada pela Receita Federal. 

Na ocasião, a medicação experimental para o tratamento da Doença de Creutzfeldt-jakob foi transportada imediatamente de helicóptero até o Einstein Hospital Israelita, em São Paulo.


O composto chegou ao Brasil no final da noite de sexta-feira (11), a bordo de um Boeing 787-9 da American Airlines, vindo de Nova York. Como o potencial terapêutico do composto pode diminuir com o passar do tempo, a Receita Federal e a  Anvisa adiantaram os procedimentos necessários para agilizar a liberação.

Após o desembarque, a substância foi encaminhada diretamente a um helicóptero Airbus H130, que aguardava no terminal executivo do aeroporto. Na sequência, a medicação foi transportada até o hospital. 

Por meio das redes sociais, a Receita Federal informou que "a operação foi possível graças ao planejamento conjunto e à antecipação dos procedimentos necessários, reduzindo ao mínimo o tempo entre a chegada ao Brasil e a disponibilização do medicamento."

Chamado ALN-6457, o composto da farmacêutica norte-americana Regeneron, ainda não possui estudos formalmente iniciados em humanos nem registro comercial no Brasil. O pedido de importação foi feio pelo próprio Hospital Einstein, responsável pelo acompanhamento de Lito Sousa.

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