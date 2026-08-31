Reprodução/TV Globo Luciano Huck manda recado para Lito Sousa

Luciano Huck mandou um recado para Lito Sousa , especialista em aviação e criador do Canal Aviões e Músicas, no último domingo (30). O YouTuber foi diagnosticado com uma doença neurodegenerativa rara de forte progressão e tem recebido apoio de todo o Brasil desde que a notícia veio a público.

O apresentador da Globo relembrou um momento importante para sua família. Em 2015, a comunicadora Angélica, os filhos, pilotos e babás estavam a bordo de um avião que sofreu um acidente. Depois, Lito produziu um episódio sobre o tema que ficou na cabeça de Huck.

Então, o contratado da Globo comentou sobre o momento difícil vivido por Lito e toda a sua família. O influenciador foi diagnosticado com Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição rara e grave que provoca uma rápida perda dos movimentos.

“Tenho visto a sua luta e a da sua família nos últimos dias. Ele e a esposa, a Mila, têm dividido com muita transparência esse momento tão delicado que estão vivendo. Gerou uma enorme repercussão no Brasil, nas redes, uma rede de solidariedade enorme, orações, boas energias”, pontuou o apresentador da TV Globo.

Então, o esposo de Angélica aproveitou sua atração para mandar boas energias para o potiguar. Luciano foi esperançoso e afirmou que tudo dará certo.

Eu queria aproveitar aqui o Domingão pra engrossar o coro, pra mandar as nossas melhores energias do mundo. Como disse a Mila, hoje eles estão no zero por cento de chance de ter um tratamento para essa doença tão rara; se tiver um por cento, já é suficiente para eles Luciano Huck





Por fim, ele mandou uma mensagem de carinho para Lito: “Deixo aqui meu carinho, deixo aqui todo o meu amor, em nome da minha família e do Domingão. Faço parte dessa corrente de um por cento. Muito bem, estamos com você, Lito, ‘tamo’ junto aqui”, disse.

Quem é Lito Sousa?

Aos 59 anos, Lito Sousa ganhou fama nacional ao explicar sobre aviação de um jeito simples. Natural de Natal (RN), ele trabalhou durante 36 anos como mecânico de aeronaves e criou o canal Aviões e Músicas.

O diagnóstico da Doença de Creutzfeldt-Jakob foi compartilhado pela esposa de Lito, Mila Seidl, em agosto de 2026. A condição é grave e rara; atualmente não possui cura ou tratamento.



