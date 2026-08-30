Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas Lito Sousa

Lito Sousa, 59, usou as suas redes neste sábado (29) para atualizar os seus seguidores sobre o seu estado de saúde e para dar mais informações sobre o andamento de sua busca por tratamento, mesmo que ele seja feito fora do país.

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Pouco mais de uma semana após revelar o diagnóstico de uma doença rara, Creutzfeldt-Jakob (CJB), o influenciador voltou a refletir sobre a gravação que fez no dia em que recebeu a confirmação da doença. Ainda que a notícia tenha deixado o público triste, o famoso explicou não ter visto as coisas dessa maneira e decidiu tranquilizá-los.

Eu vou ser o primeiro a controlar essa doença no mundo. Graças a Deus, eu sou uma pessoa sortuda o suficiente para ser agraciada com uma doença que não me causa dor, perda de cognição. Isso é inesperado, mas eu sou uma pessoa inesperada. Isso é um presente, não perdi minha capacidade de pensamento. Lito Sousa, influenciador.









Na sequência, Lito ainda disse que o movimento iniciado pela esposa, Mila, que foi abraçado pelo público, fez abrir portas pelo mundo nos estudos da Creutzfeldt-Jakob (CJB). "Eu sou um pioneiro que vai ajudar muito mais gente no mundo inteiro", afirmou.

Lito ainda agradeceu as milhares de homenagens recebidas de fãs, de Abel Ferreira, da Embraer, do aeroporto de Guarulhos, do Anderson, que escreveu o nome do influenciador no céu, e dos profissionais que o estão apoiando em seu tratamento.

Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas Lito Sousa





Além disso, o profissional também destacou os amigos que continuam cuidando e postando em seu canal no YouTube. "A gente vai fazer história, tenho que ter paciência, mas em breve tenho certeza de que vamos presenciar um milagre", acrescentou.





Por fim, ele reforçou que não existem vaquinhas em seu nome e que os seguidores não devem doar para arrecadações virtuais. A única forma de apoiá-lo financeiramente é acompanhando seu canal no YouTube. "Um forte abraço e até o próximo voo", concluiu.

Lito comemora marco especial

Na tarde desta sexta-feira (28), o influenciador apareceu para comemorar seus quatro milhões de inscritos no canal do YouTube, Aviões e Música. O famoso fez questão de mostrar sua felicidade com o marco especial.

Deitado na cama do hospital no qual está internado atualmente, o empresário conseguiu ver a marca sendo atingida por meio de uma transmissão feita por sua equipe. "Só boas notícias hoje! Parabéns", declarou ele, enquanto festejava e beijava a mão da esposa, Mila Seidl.

Embora não tenha revelado a outra novidade, Lito deixou claro que j á havia recebido uma boa notícia horas antes. Ao mesmo tempo em que falava, as outras pessoas que estavam presentes no quarto aplaudiam.

"Em um dia que a gente recebeu uma notícia maravilhosa, ainda tem quatro milhões de inscritos no canal. Onde a gente chegou, não?", acrescentou o influenciador.

Doença de Creutzfeldt-Jakob

Creutzfeldt-Jakob é uma doença priônica humana rara, neurodegenerativa, progressiva e, até o momento, sem cura. O quadro costuma começar com demência, perda de memória e tremores e, com o tempo, evolui com outros sinais neurológicos que afetam diferentes regiões do cérebro simultaneamente.



