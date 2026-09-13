Operação especial leva de helicóptero substância experimental para Lito Sousa.
Reprodução/Instagram/@lito/@receita_federal
Operação especial leva de helicóptero substância experimental para Lito Sousa.

Uma operação especial no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, durante a madrugada deste sábado (12), permitiu que uma substância destinada ao uso urgente pelo influenciador Lito Sousa, de 59 anos, fosse liberada pela Receita Federal. A medicação experimental para o tratamento da Doença de Creutzfeldt-jakob foi transportada imediatamente de helicóptero até o Einstein Hospital Israelita, em São Paulo.


O composto chegou ao Brasil no final da noite de sexta-feira (11), a bordo de um Boeing 787-9 da American Airlines, vindo de Nova York. Como o potencial terapêutico do composto pode diminuir com o passar do tempo, a Receita Federal e a  Anvisa adiantaram os procedimentos necessários para agilizar a liberação.

Após o desembarque, a substância foi encaminhada diretamente a um helicóptero Airbus H130, que aguardava no terminal executivo do aeroporto. Na sequência, a medicação foi transportada até o hospital. 

Por meio das redes sociais, a Receita Federal informou que "a operação foi possível graças ao planejamento conjunto e à antecipação dos procedimentos necessários, reduzindo ao mínimo o tempo entre a chegada ao Brasil e a disponibilização do medicamento."

Chamado ALN-6457, o composto da farmacêutica norte-americana Regeneron, ainda não possui estudos formalmente iniciados em humanos nem registro comercial no Brasil. O pedido de importação foi feio pelo próprio Hospital Einstein, responsável pelo acompanhamento de  Lito Sousa.


Relembre o caso

O diagnóstico de Lito Sousa foi divulgado por sua esposa, Mila Seidl, no dia 21 de agosto.  Na ocasião, ela surgiu bastante abalada em um vídeo publicado nas redes sociais.

Doença de Creutzfeldt-Jakob está entre as enfermidades neurológicas consideradas raras. Ela está associada a alterações progressivas no funcionamento do sistema nervoso e pode apresentar evolução acelerada.


O quadro costuma começar com demência, perda de memória e tremores e, com o tempo, evolui com outros sinais neurológicos que afetam diferentes regiões do cérebro simultaneamente. Até o momento, não existe cura ou tratamento para a condição.

Em julho, Lito havia confirmado um quadro de câncer de próstata. Já em agosto, ele afirmou que, diante do tratamento, notou uma certa dormência no braço esquerdo. Com a evolução do sintoma, Lito, que estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para investigar o problema.

Ao ser atendido, ele acabou sendo diagnosticado com uma inflamação no cérebro. Assim, pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob, que o fez perder parte da capacidade motora.

Com a confirmação do diagnóstico, a família do influenciador iniciou uma busca por tratamentos alternativos para a condição. No dia 4 de setembro,  a Anvisa liberou a importação excepcional da medicação experimental ALN-6457 para o tratamento de Lito Sousa.

Após 20 dias internado no hospital, Lito Sousa voltou para casa e continua os tratamentos por meio de um sistema de home care.

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