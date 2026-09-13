Reprodução/Instagram/@lito/@receita_federal Operação especial leva de helicóptero substância experimental para Lito Sousa.

Uma operação especial no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, durante a madrugada deste sábado (12), permitiu que uma substância destinada ao uso urgente pelo influenciador Lito Sousa, de 59 anos, fosse liberada pela Receita Federal. A medicação experimental para o tratamento da Doença de Creutzfeldt-jakob foi transportada imediatamente de helicóptero até o Einstein Hospital Israelita, em São Paulo.





O composto chegou ao Brasil no final da noite de sexta-feira (11), a bordo de um Boeing 787-9 da American Airlines, vindo de Nova York. Como o potencial terapêutico do composto pode diminuir com o passar do tempo, a Receita Federal e a Anvisa adiantaram os procedimentos necessários para agilizar a liberação.

Após o desembarque, a substância foi encaminhada diretamente a um helicóptero Airbus H130, que aguardava no terminal executivo do aeroporto. Na sequência, a medicação foi transportada até o hospital.

Por meio das redes sociais, a Receita Federal informou que "a operação foi possível graças ao planejamento conjunto e à antecipação dos procedimentos necessários, reduzindo ao mínimo o tempo entre a chegada ao Brasil e a disponibilização do medicamento."

Chamado ALN-6457, o composto da farmacêutica norte-americana Regeneron, ainda não possui estudos formalmente iniciados em humanos nem registro comercial no Brasil. O pedido de importação foi feio pelo próprio Hospital Einstein, responsável pelo acompanhamento de Lito Sousa.





Relembre o caso

O diagnóstico de Lito Sousa foi divulgado por sua esposa, Mila Seidl, no dia 21 de agosto. Na ocasião, ela surgiu bastante abalada em um vídeo publicado nas redes sociais.

A Doença de Creutzfeldt-Jakob está entre as enfermidades neurológicas consideradas raras. Ela está associada a alterações progressivas no funcionamento do sistema nervoso e pode apresentar evolução acelerada.





O quadro costuma começar com demência, perda de memória e tremores e, com o tempo, evolui com outros sinais neurológicos que afetam diferentes regiões do cérebro simultaneamente. Até o momento, não existe cura ou tratamento para a condição.

Em julho, Lito havia confirmado um quadro de câncer de próstata. Já em agosto, ele afirmou que, diante do tratamento, notou uma certa dormência no braço esquerdo. Com a evolução do sintoma, Lito, que estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para investigar o problema.

Ao ser atendido, ele acabou sendo diagnosticado com uma inflamação no cérebro. Assim, pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob, que o fez perder parte da capacidade motora.

Com a confirmação do diagnóstico, a família do influenciador iniciou uma busca por tratamentos alternativos para a condição. No dia 4 de setembro, a Anvisa liberou a importação excepcional da medicação experimental ALN-6457 para o tratamento de Lito Sousa.

Após 20 dias internado no hospital, Lito Sousa voltou para casa e continua os tratamentos por meio de um sistema de home care.