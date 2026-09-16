Reprodução/Internet Eliana Moreno e piloto morrem após helicóptero da NBC cair durante cobertura jornalística

A repórter Eliana Moreno, de 38 anos, e o piloto George Marciniw morreram na queda de um helicóptero de reportagem da NBC Los Angeles na noite de terça-feira (15), nos Estados Unidos. Uma terceira pessoa, que estava no solo, também morreu. A aeronave fazia a cobertura de um acidente entre um ônibus do transporte público e um carro em Chatsworth, no Vale de San Fernando.



Eliana Moreno trabalhava para a NBC4 Los Angeles e para a Telemundo 52 e estava na aeronave ao lado de Marciniw no momento da queda. A Telemundo confirmou as mortes dos dois profissionais. Segundo a NBC News, o helicóptero caiu em um estacionamento próximo a um centro de armazenamento e ficou destruído com o impacto. As autoridades ainda não determinaram o que provocou o acidente durante a cobertura.

Eliana Moreno trabalhava em equipe de helicópteros desde 2010

A NBC Los Angeles informou que Eliana Moreno integrava a equipe de helicópteros da Angel City Air desde 2010. A jornalista havia se formado em jornalismo televisivo e ciência política pela Universidade Chapman. Antes de trabalhar na cobertura aérea para a NBC4 Los Angeles e a Telemundo 52, ela também havia atuado como repórter em outros veículos de comunicação localizados no sul da Califórnia.



George Marciniw, por sua vez, cresceu no sul da Califórnia e trabalhava ao lado da jornalista desde 2023, conforme informações divulgadas pela emissora. Os dois estavam escalados para acompanhar o acidente de trânsito ocorrido no bairro de Chatsworth quando a aeronave caiu. Além das mortes dos profissionais que estavam no helicóptero, o impacto atingiu uma terceira vítima que se encontrava no solo e também morreu.



Durante a programação ao vivo da NBC, a apresentadora Colleen Williams relatou que a emissora havia perdido contato com a equipe antes de receber a confirmação sobre a queda. Posteriormente, NBC4 e Telemundo 52 divulgaram uma manifestação conjunta sobre as mortes. “Estendemos nossas mais sinceras condolências às famílias, amigos e colegas daqueles que perderam suas vidas”, afirmou o comunicado divulgado pelas emissoras depois do acidente.

As circunstâncias que provocaram a queda ainda não foram esclarecidas. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, conhecido pela sigla NTSB, e a Administração Federal de Aviação, a FAA, ficarão responsáveis pela investigação do caso. Os órgãos deverão apurar o que ocorreu com a aeronave antes do impacto durante a cobertura jornalística.