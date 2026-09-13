Reprodução/Instagram/@virginia Segurança de Virginia morre após sofrer acidente de moto.

Rogério Camilo Ramos, de 53 anos, segurança particular da família de Virginia Fonseca, e a esposa, Paulla Regina Rodarte, de 43, morreram neste domingo (13) após sofrerem um acidente de moto. Por meio das redes sociais, a influenciadora lamentou as perdas e prestou solidariedade aos familiares.

O acidente ocorreu no perímetro urbano da BR-060, na saída para Guapó, em Goiás. Segundo informações divulgadas pelo portal Mais Goiás, o casal viajava com um grupo de motociclistas quando o veículo passou por um desnível na pista, momento em que ele perdeu o controle da direção. A moto, do modelo Triumph Street Triple RS saiu da pista e atingiu uma árvore. O casal deixa uma filha de 12 anos.

Rogério era tenente aposentado da Polícia Militar de Goiás. Além disso, ele e Paulla também atuavam como pastores da Igreja Viver em Cristo, localizada no Jardim Vera Cruz, na capital goiana.





Virginia lamenta falecimento do casal

Por meio das redes sociais, Virginia comentou o caso. Em um texto emocionado, a influenciadora lamentou a morte do casal e ofereceu apoio aos familiares do casal.

"Hoje mais cedo recebi a notícia sobre o Camilo (nosso segurança particular) e a esposa. Não tinha postado nada antes, pois estávamos esperando todos os familiares receberem, mas desde que recebi não consegui fazer mais nada. Estou com o coração partido", começou.

Reprodução/Instagram Virginia lamentou a morte do casal por meio das redes sociais.





Na sequencia, Virginia agradeceu pelos anos de trabalho e convivência: "Seremos eternamente gratos por todo o cuidado, proteção, pela sabedoria, pela pureza e pelo amor imenso que você sempre dedicou à nossa família. Sua presença era um porto seguro e sua memória viverá para sempre em nossos corações".







A influenciadora ainda afirmou que pretende prestar todo apoio à filha do casal."Aqui embaixo vamos nos unir à família para garantir que ela nunca se sinta desamparada, cuidando dela com todo carinho que vocês sempre passaram", prometeu.

Em outra postagem, Virginia publicou uma foto do segurança e revelou que esteve com ele recentemente, durante sua passagem por São Paulo. "Minha ficha ainda não caiu... Camillo estava com a gente agora em São Paulo, sempre prestativo, me ajudando com a segurança das crianças e hoje sofreu um acidente com a esposa e partiram. Eu estou em choque, coração partido e sem entender o porquê, mas ninguém explica os planos de Deus... Descansem em paz, meus pêsames a toda família, podem contar comigo para absolutamente tudo", concluiu a influenciadora.