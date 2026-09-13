Reprodução/Instagram Casa de Erik Marmo é atingida por incêndio.

Erik Marmo, de 50 anos, usou as redes sociais para compartilhar um momento delicado que está vivendo. Em uma postagem publicada neste sábado (12), o ator contou que a casa onde vive com a família em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi atingida por um incêndio de grandes proporções.





Por conta das chamas, o ator precisou deixar o imóvel ao lado da esposa, Larissa Burnier, e dos dois filhos do casal, Daniel e Nathan. Diante da situação, amigos, familiares e vizinhos se uniram em uma corrente de solidariedade, voltada para ajudar a família.

Além de auxiliarem na retirada dos pertences que puderam ser salvos da residência, pessoas próximas ofereceram um lugar pra que eles pudessem ficar temporariamente e também contribuíram doando quantias em dinheiro.

Por meio de uma postagem no Instagram, Erik Marmo agradeceu o apoio que vem recebendo. "Este post é sobre amor. Sobre gratidão. Esperança. A quantidade de ajuda, apoio e carinho que temos recebido da nossa comunidade, de amigos e da família é algo que nos comove profundamente", começou.





Resiliente, o ator ainda destacou a importância da união entre comunidades e de enfrentarmos os desafios impostos pela vida de forma positiva. "Imprevistos acontecem. A vida nos impõe circunstâncias que não podemos controlar, mas podemos escolher como enfrentar essas situações. Quando estamos cercados por pessoas incríveis, tudo fica mais leve nos momentos difíceis", disse.

"Com tantas coisas boas vindo de quem está ao nosso redor, só podemos sentir gratidão e esperança por um futuro que promete ser melhor! Um agradecimento especial, vindo do fundo do meu coração, a todos que nos ajudaram a carregar nossos pertences, ofereceram um lugar para ficar, enviaram dinheiro, boas energias e amor", completou o ex-galã de novelas.

Erik Marmo ainda citou órgãos e instituições que, segundo ele, prestaram apoio à família após o incêndio, entre eles o Corpo de Bombeiros de Beverly Hills e de Los Angeles, a polícia de Beverly Hills, o distrito escolar da cidade, o escritório de controle de aluguel e a Cruz Vermelha.







Amigos criam vaquinha

Após o incêndio deixar a família desabrigada e destruir boa parte de seus bens, amigos criaram uma campanha de arrecadação no site GoFundMe."A vida dessa família virou de cabeça para baixo, e eles agora enfrentam a tarefa avassaladora de reconstruir suas vidas", diz a descrição da vaquinha.

A meta estabelecida é de US$ 75 mil, cerca de R$ 384 mil. O valor arrecadado tem como objetivo ajudar a família do ator a se restabelecer após o incêndio. Até o momento, a campanha já havia acumulado cerca de US$ 29 mil, valor correspondente a cerca de R$ 148 mil.