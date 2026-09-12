Reprodução/Instagram/@milaseidl Esposa de Lito Sousa nega que está tentando ocupar o lugar dele no Youtube.

Mila Seidl, de 41 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (11) para explicar que não está tentando substituir o marido, Lito Sousa, de 59 anos, no canal do YouTube “Aviões e Músicas”, criado por ele. O pronunciamento veio após a empresária publicar um vídeo sobre aviação na conta em questão.

Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, explicou aos seguidores que não tem intenção de imitar o marido ao produzir vídeos sobre aviação. A empresária passou a participar do canal criado por Lito no YouTube após o diagnóstico de Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). Nas gravações, Mila… pic.twitter.com/6O2OvzKXoI— Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) September 11, 2026

Mila vem comandando as redes sociais do marido desde o final de agosto, quando ele foi diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição cerebral rara, grave e sem cura.

"Ontem saiu um vídeo no canal comigo, eu contando um pouco dessa trajetória. Eu comecei o vídeo e terminei sem saber se eu faria o [bordão] 'tudo bem', porque o Lito é insubstituível. Não existe nenhuma tentativa de imitar ele. Sempre fica assim: 'Será que é uma homenagem fazer o 'tudo bem'? Será que pode soar que a gente está se apropriando de uma coisa que é dele?'", começou Seidl.

Na sequência, Mila contou que, devido aos feedbacks positivos que recebeu de fãs de Lito, o bordão seguirá sendo utilizado nos próximos vídeos publicados no canal. "Vocês mandaram muitas mensagens falando que a gente tem continuar fazendo o 'tudo bem'. Primeiro, porque essa é a energia do canal, é um local onde as pessoas vão para se entreter. E por que é um legado dele. Seja quem for, ele ou outra pessoa, o tudo bem precisa continuar, cada um do seu jeito. Todo mundo consegue imaginar a voz dele na cabeça falando 'tudo bem'. Isso que importa", completou.

No vídeo apresentado por Mila e publicado no Youtube, ela explica como superou o medo de viajar de avião com a ajuda de Lito. Ela ainda conta como perder esse medo foi crucial para que se tornasse uma grande empresária do setor da aviação. Ao iniciar a gravação, ela abriu o coração com os inscritos: "Não sei se vou conseguir fazer o 'tudo bem', sendo sincera com vocês. Se eu fizesse o 'tudo bem', poderia soar que está tudo bem e não está tudo bem. Ao mesmo tempo, não quero imitar o Lito, porque o jeito dele é o jeito dele de fazer. Ele é insubstituível".





Amigos se unem para manter o canal de Lito Sousa ativo

Um time de criadores de conteúdo está substituindo Lito Sousa na apresentação dos próximos vídeos de seu canal no Youtube, “Aviões e Músicas”. A notícia foi divulgada por Sérgio Sacani, do canal “Space Today”, que foi o primeiro amigo a comandar um vídeo na página do piloto.

Na ocasião, Sacani explicou que enquanto Lito estiver em tratamento médico, outras pessoas vão se revesar na apresentação da página de vídeos longos, que conta com mais de 3 milhões de inscritos. A ideia é manter o canal ativo, para evitar que a ausência de postagens prejudique a conta de Lito.

Desde então, alguns outros influenciadores e profissionais da aviação produziram vídeos para o canal "Aviões e Músicas". Entre eles estão o comandante Mauro Jucewicz, o coronel Silvio Monteiro Junior, a piloto Tatiana Monico, e a influenciadora e empresária Ju Helps.

Relembre o caso

O diagnóstico de Lito Sousa foi divulgado por sua esposa, Mila Seidl, no dia 21 de agosto. Na ocasião, ela surgiu bastante abalada em um vídeo publicado nas redes sociais.

A Doença de Creutzfeldt-Jakob está entre as enfermidades neurológicas consideradas raras. Ela está associada a alterações progressivas no funcionamento do sistema nervoso e pode apresentar evolução acelerada.





O quadro costuma começar com demência, perda de memória e tremores e, com o tempo, evolui com outros sinais neurológicos que afetam diferentes regiões do cérebro simultaneamente. Até o momento, não existe cura ou tratamento para a condição.

Em julho, Lito havia confirmado um quadro de câncer de próstata. Já em agosto, ele afirmou que, diante do tratamento, notou uma certa dormência no braço esquerdo. Com a evolução do sintoma, Lito, que estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para investigar o problema.

Ao ser atendido, ele acabou sendo diagnosticado com uma inflamação no cérebro. Assim, pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob, que o fez perder parte da capacidade motora.

Com a confirmação do diagnóstico, a família do influenciador iniciou uma busca por tratamentos alternativos para a condição. No dia 4 de setembro, a Anvisa liberou a importação excepcional da medicação experimental ALN-6457 para o tratamento de Lito Sousa.

Após 20 dias internado no Hospital Albert Einstein, Lito Sousa voltou para casa, continua os tratamentos por meio de um sistema de home care.