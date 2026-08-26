Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas Lito Sousa grava vídeo emocionado falando sobre doença rara.

Lito Sousa gravou um recado emocionante para os fãs após receber o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa, sem cura e de rápida evolução. Na gravação, registrada no dia 21, quando ele recebeu a confirmação da doença, e divulgada apenas nesta quarta-feira (26), ele reconheceu o momento difícil mas afirmou que ainda há esperança.

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Ao lado da esposa, Mila Seidl, Lito explicou que decidiu gravar o vídeo enquanto ainda tem cognição. "Eu quis gravar esse vídeo enquanto eu ainda tenho cognição, porque eu não sei quanto tempo. Podem ser semanas. Podem ser meses. Não sei", disse.

Lito relembrou a sequência de problemas de saúde que enfrentou nos últimos meses, antes de ser diagnosticado com a condição rara. Segundo ele, logo após o tratamento contra o câncer de próstata, surgiu uma encefalite que ocasionou a perda dos movimentos.

Inicialmente, havia a possibilidade de que o quadro tivesse sido provocado por uma doença autoimune. No entanto, investigações mais aprofundadas revelaram a doença de Creutzfeldt-Jakob.

"Depois do câncer, apareceu uma encefalite no cérebro e eu comecei a perder vários movimentos, dificuldade de andar. Hoje o doutor Marcos me avisou que saiu o resultado de um marcador específico. E vocês sabem, eu sou uma pessoa rara. Então veio um diagnóstico para uma doença extremamente rara. E, pela raridade dela, ela não tem tratamento", declarou.







Na gravação, Lito se emocionou ao falar do filho de sete anos. Segundo ele, o que mais o preocupa é a saudade que o menino poderá sentir.

Eu não sei como eu falo para ele que eu vou virar estrelinha. Eu não sei a saudade que ele vai sentir. Lito Sousa







Em outro momento do vídeo, o especialista em segurança aérea se dirigiu à esposa e a tranquilizou sobre o futuro: "Eu sei que é difícil para você, muito difícil para você. Mas você vai conseguir, você é uma mulher forte demais. Que eu tive a sorte, muita sorte, de te encontrar". Ele ainda completou destacando que o filho do casal deverá apoiar a mãe à medida que ele crescer. "O moleque está crescendo pra caramba, ele vai te dar muito apoio", disse.





Lito Sousa deixa mensagem de esperança aos fãs

Apesar da situação grave em que se encontra, Lito afirmou que se mantém positivo e com fé. "Apesar da notícia, que não é nada boa, o jogo só acaba quando termina. [...] Vocês sabem que eu sou um homem de ciência, mas também sou um homem de muita fé. E a gente nunca sabe o que pode acontecer. Milagres ocorrem. Vai que eu sou escolhido para continuar esse trabalho", disse.

Por fim, o influenciador se despediu dos fãs com a tradicional frase de encerramento de seus vídeos do canal Aviões e Músicas, no Youtube: "Um grande abraço e até o próximo voo".