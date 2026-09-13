Reprodução YouTube Casa de Daniela Albuquerque





















Com 17 mil m² de área construída e uma avaliação estimada em R $ 1 bilhão, a mansão da apresentadora Daniela Albuquerque e do dono da Rede TV!, Amilcare Dallevo Jr., impressiona pelas dimensões e pela estrutura. Localizada em Alphaville, em São Paulo, a propriedade é considerada uma das maiores residências do país.

A casa conta com 18 quartos e 14 banheiros, além de quadras esportivas, piscinas e um amplo jardim inspirado nos Jardins de Luxemburgo, em Paris.

Reprodução/Internet Daniela e Amilcare Dallevo Jr.





Entre os 18 quartos da propriedade, um dos destaques é a suíte do casal. O espaço vai além do quarto e conta com um closet de grandes proporções e uma piscina privativa, distribuídos em uma área de aproximadamente 1.200 m².

Daniela e Amilcare também contam com uma sala de cinema com capacidade para 50 pessoas. A propriedade possui ainda um heliporto com espaço para quatro helicópteros.

Reprodução/Daniela Daniela ostenta mansão milionária





Quem é Daniela Albuquerque

Nascida em Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, Daniela Albuquerque começou a trabalhar ainda aos 13 anos. Na época, atuava como babá e também vendia roupas como ambulante para ajudar na renda da família.

Aos 18 anos, mudou-se para Presidente Prudente, no interior de São Paulo, onde conciliou o trabalho com a faculdade de Jornalismo. Foi durante a graduação que ela deu os primeiros passos na televisão.

Reprodução: Instagram Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo Jr

Daniela começou a carreira artística como estagiária de jornalismo na produção do extinto programa Bom Dia Mulher, da RedeTV!. A experiência abriu caminho para sua trajetória na emissora, onde permaneceu e passou a atuar como apresentadora. Atualmente, comanda o Sensacional.

Na vida pessoal, Daniela começou a namorar Amilcare Dallevo Jr., presidente da RedeTV!, em 2004. Dois anos depois, em 2006, os dois se casaram. Juntos, tiveram duas filhas, Alice e Antonella.