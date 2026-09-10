Instagram Virginia Fonseca

Virginia Fonseca, de 27 anos, comemorou os cinco anos de sua marca de beleza, WePink, na noite de quarta-feira (9), com uma festa grandiosa que movimentou as redes sociais. Ao final do evento, realizado em São Paulo, fãs aguardavam na porta do local, na esperança de interagir com a influenciadora, mas acabaram sendo ignorados por ela.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que a loira deixa a festa e passa rapidamente pelo grupo de fãs que a aguardava. Na ocasião, a influenciadora acenou e cumprimentou os seguidores, sem parar para atendê-los, ignorando completamente os elogios e pedidos de fotos feitos por eles.

Na sequência, Virginia embarcou em um carro e passou a mexer no celular enquanto o grupo tentando chamar sua atenção. Apesar da insistência, a loira seguiu com uma expressão compenetrada, sem olhar novamente para eles.

“Virginia, tira uma foto com a gente!”, pediu uma. “Nossa, ela nem olha na nossa cara”, disse outro. “Virginia estamos aqui há horas, compramos seus produtos. Tira uma foto com a gente”, insistiu um terceiro fã da criadora de conteúdo digital.

De acordo com a página do Instagram Portal de Famosos, um dos fãs presentes viajou 700 quilômetros apenas para ver a influenciadora.

A atitude de Virginia causou revolta e internautas repercutiram o assunto nas redes sociais. “Isso que dá dar palco para pseudo ‘influencers’”, escreveu um. “Nunca que vou perder meu tempo com essa mulher”, disse outra. “Muito desumilde”, decarou um terceiro usuário do Instagram.

Houve também quem saísse em defesa da loira. “Gente, a Virginia não é um robô, não! A mulher passou a noite tirando fotos com todos os convidados”, pontuou uma. “Ué, gente! A pessoa não pode estar cansada?”, questionou outro.

Após o episódio, Virginia usou os Stories do Instagram para explicar que estava muito cansada devido à rotina de compromissos familiares e profissionais. “Estou zero carisma, zero tudo. Eu só preciso de um banho e berço”, declarou.





Festa de Virginia é marcada por choro e perrengues

O evento que celebrou os cinco anos da WePink deu o que falar na web. Além da presença de famosos como Carlinhos Maia, Mari Menezes, Gracyanne Barbosa e Mirela Janis, a festa também foi marcada por situações inusitadas e momentos de tensão.

Antes mesmo do início da festividade, Virginia e sua sócia, Samara Pink, passaram por um sufoco ao ficarem presas em um elevador. Nos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou o momento do perrengue. “Gente, o elevador travou. A festa vai ser aqui agora. Gente, o elevador travou e eu vou começar a passar muito mal aqui agora”, disparou Virginia. Apesar do susto, o grupo foi retirado do equipamento em segurança minutos depois.

O influenciador Rico Melquiades também deu o que falar ao fazer declarações polêmicas durante a festa. Em um vídeo postado por Carlinhos Maia, Melquiades afirmou que queria agredir Virginia por ela não ter tirado uma foto com ele.“Eu queria bater na Virginia porque eu briguei com a Anitta por causa dela e ela não fez uma selfie comigo”, disse.

Um episódio de tensão também marcou o evento. A influenciadora Rainha Matos deixou a comemoração chorando após uma discussão com um influenciador que, segundo ela, teria sido grosseiro ao ser abordado.

“Acabei de sair da festa da Virginia... Acho que vocês estão vendo pelos meus óculos que os meus olhos estão vermelhos. Eu estava chorando. Sabe o porquê? Teve um influenciador na festa da Virginia bem grande, que foi muito grosseiro comigo. Fui dar um oi para ele e ele falou assim: 'Você tem que decidir se você gosta de mim ou se me odeia. Você só posta coisa ruim de mim'. Eu queria falar uma coisa para esse influenciador: sempre te respeitei muito e só postei o que você dizia. Nunca inventei uma mentira sobre você, principalmente agora, nos momentos recentes. Você como um dos maiores influenciadores, deveria pensar”, contou nos Stories.

Apesar do desabafo, Rainha Matos não revelou o nome do criador de conteúdo envolvido na briga.