Reprodução/Instagram LuLu LoveBottom, ator pornô, morre aos 31 anos

Lulu Lovebottom, de 31 anos, conhecido por ser criador de conteúdo adulto, teve sua morte confirmada na última segunda-feira (7), de forma trágica. Amado por sua fanbase, a notícia de seu falecimento causou grande repercussão nas redes sociais, principalmente depois de Lucas Drake, nome verdadeiro do artista, ter publicado uma mensagem de despedida.

Os policiais foram acionados no começo da semana e encontraram o artista morto em sua residência, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. O Instituto Médico Legal local confirmou o óbito de Lucas Drake, mas a causa da morte não foi divulgada até o momento.

De acordo com a revista norte-americana People, a polícia local investiga a morte do ator, mas não trata o caso como suspeito.

Reprodução/Instagram LuLu LoveBottom, ator pornô, morre aos 31 anos

Mais sobre Lucas Drake

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista deixou uma mensagem de despedida aos fãs e seguidores. “Eu amo vocês e sinto muito por não ter conseguido chegar até o fim. Adeus para sempre. Com amor, Lulu”, escreveu. Na sequência, ele ainda destacou ter sido machucado.“Fui machucado pela última vez por alguém com quem compartilhei meu coração", completou.

O criador, que também utilizava o nome Hunter Hardin na internet, reunia mais de 30 mil seguidores entre as contas no X e no Instagram, onde promovia o perfil em uma plataforma de conteúdo adulto por assinatura. A morte foi confirmada pela produtora Cleodora Productions, que prestou uma homenagem ao artista.

Reprodução/Instagram LuLu LoveBottom, ator pornô, morre aos 31 anos

Algum tempo atrás, ao comentar sobre sua vida pessoal em entrevistas, o ator confessou que lutava contra alguns problemas de saúde mental."Sou uma pessoa alegre e extrovertida, e também gosto de dançar e me divertir. Mas também já sofri de depressão", disse.

"Não tenho vergonha de falar sobre isso. Gosto de usar minha arte para expressar esses sentimentos. Muito disso envolve dor e abandono, muito sofrimento por conta de relacionamentos amorosos", acrescentou ele, em uma entrevista à Queerty em 2025.



