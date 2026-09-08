Reprodução/Instagram Filha tenta unir Virginia e Zé Felipe e emociona seguidores.

Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoraram nesta segunda-feira (07) o aniversário de dois anos do filho caçula, José Leonardo. A ocasião foi marcada por uma festa luxuosa, mas um detalhe chamou a atenção dos fãs dos famosos: em um vídeo divulgado nas redes sociais, Maria Flor, filha do meio do ex-casal, surgiu tentando aproximar os pais e emocionou internautas.

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Na gravação, Zé Felipe aparece se apresentando na festa, enquanto a herdeira é colocada no palco por uma das babás. Na sequência, Virginia incentiva a menina a ir de encontro com o cantor, mas a pequena surpreende ao puxar a mãe, na tentativa de fazer os pais darem as mãos. Apesar do incentivo da herdeira, Virginia e Zé Felipe evitaram a interação. O cantor pegou a menina e seguiu a apresentação com ela no colo.

A atitude da menina emocionou fãs do ex-casal, que passaram a especular que esse é um sinal de que ela sente falta de ver os pais juntos. “Essa cena acabou comigo! Os filhos sentem muito”, escreveu uma. “Ela sempre foi assim, carinhosa, e sempre quis ver os pais unidos e se beijando carinhosamente”, relembrou outra. “Muito emocionante”, disse um terceiro internauta.

Vale destacar que Virginia Fonseca está em um relacionamento com Vini Jr. desde outubro de 2025. O casal teve um breve término, anunciado em maio deste ano, porém, reatou no começo de julho. Já Zé Felipe, teve um breve relacionamento com a cantora Ana Castela no final de 2025 e segue solteiro desde então.





Bolo de mais de três metros

A festa de aniversário de José Leonardo foi realizada em uma casa de festas da qual Virginia é sócia, em Goiânia. O tema escolhido para o evento foi Homem-Aranha, que esteve presente em toda a decoração, inclusive, no bolo gigante, com três metros de altura, que foi um dos grandes destaques da celebração.

Reprodução/Instagram Aniversário de José Leonardo tem bolo gigante como um dos destaques.

Preparado pelo confeiteiro das celebridades, Denilson Lima, o bolo precisou de uma equipe de mais de 15 pessoas para ser criado.“No topo, um prédio de um metro, inteiramente trabalhado e bordado bolinha por bolinha em glacê. Ao redor, milhares de detalhes, bolas, teias, aranhas e personagens modelados em açúcar, todos pintados à mão”, detalhou o profissional nas redes sociais.

O bolo foi criado e desenhado por Denilson. A execução do projeto, em parceria com a equipe, reuniu técnica, precisão e muitas horas de dedicação. “Para chegar até a festa, essa estrutura monumental viajou de caminhão até Goiânia. Porque uma obra dessa dimensão exige não apenas criatividade, mas também planejamento, engenharia e uma operação à altura”, detalhou o confeiteiro.

Os sabores escolhidos para o recheio foram caramelo, crocante de amêndoas e frutas vermelhas. Segundo Denilson, a combinação está entre as preferidas de Virginia e já está virando uma tradição. “Tudo pensado especialmente para ela, sem chocolate amargo, exatamente como gosta”, disse o profissional.