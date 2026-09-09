Reprodução/Instagram/@marcia.golds/@virginia Márcia Goldschmidt detona Virginia

A apresentadora Márcia Goldschmidt A apresentadora Márcia Goldschmidt detonou a influenciadora Virginia Fonseca após ela aparecer em lives no TikTok recebendo "presentes" de seus seguidores, que podem ser convertidos em dinheiro. A ex-Band ficou indignada e questionou o motivo de pessoas milionárias continuarem a pedir dinheiro ao público.

Em um desabafo publicado nas redes sociais, Márcia classificou a atitude como uma "vergonha" e afirmou estar surpresa com quem envia dinheiro para a influenciadora. Na opinião dela, Virginia já é bastante rica e não precisa recorrer a esse tipo de situação.

"Milionária, fazendo live pedindo dinheiro de seguidor. 'Como ela tem essa coragem?'. Eu estou mais impressionada com quem dá. Agora, não pede mais para apostar e pede direto", disse a comunicadora.

Reprodução/Instagram/@virginia Virginia exibe abdômen trincado na academia da mansão de Vini Jr..





E continuou: "O que não consigo entender é: você trabalha, paga boleto, reclama que tudo está caro, quando compra, parcela em mil vezes e depois ainda manda seu rico dinheirinho para uma mulher que já tem mais dinheiro do que você jamais imaginou ter na vida", pontuou.





Márcia taxa atitude como bizarra

A apresentadora ainda afirmou que a situação é bizarra:"Uma das coisas mais bizarras da internet. O dinheiro é seu, você faz o que quiser, mas depois não venha me dizer que a vida está difícil", cravou.

Quem é Márcia Goldschmidt?

Nascida em uma família humilde, Márcia Goldschmidt começou a trabalhar ainda na infância. Ganhou notoriedade nacional em 1997, quando participou de uma seleção do SBT que procurava uma mulher para ser a versão brasileira da apresentadora de TV norte-americana Ricki Lake.

Reprodução/SBT Márcia Goldschmidt sofre queda

Márcia concorreu e venceu a seleção. Então, foi criado o programa "Márcia", que ficou no ar até agosto de 1998. Ela chegou a ser sondada duas vezes pela TV Globo enquanto ainda estava no SBT, mas recusou os convites.

Na TV de Silvio Santos (1930-2024), também apresentou o Programa Livre, em um rodízio de apresentadores após a saída de Serginho Groisman para a TV Globo.

Em 2000, migrou para a TV Gazeta e, em 2001, para a Band, onde fez sucesso com programas como "Hora da Verdade", "Jogo da Vida" e "Márcia".

Márcia ficou no canal dos Saad por nove anos, deixando a emissora em 2010 para morar em Portugal e realizar o sonho de ser mãe. Aos 50 anos, engravidou.