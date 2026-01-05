Reprodução Instagram Rico Melquiades e Matheus Freire trocaram acusações nas redes sociais





Os influenciadores Rico Melquiades e Matheus Freire voltaram ao centro das atenções no último domingo (4) após protagonizarem uma troca pública de acusações nas redes sociais. Ex-namorados, os dois relataram um episódio de violência ocorrido durante uma viagem de Ano Novo, marcada por discussões, agressões físicas e danos a veículos. As versões apresentadas por ambos, no entanto, divergem em pontos importantes e intensificaram a repercussão do caso entre seguidores e internautas.

Campeão de “A Fazenda 13”, Rico foi o primeiro a se manifestar e descreveu o episódio como resultado de uma crise de ciúmes. Sem citar nomes inicialmente, ele afirmou que a confusão teve início durante uma conversa sobre uma possível reconciliação. “Se você passasse a virada com seu ex-namorado e descobrisse que o amigo do ex que estava na mesma casa estava querendo dar para ele, o que você faria?”, questionou, ao contextualizar o clima tenso da viagem. Segundo Rico, a discussão saiu do controle quando Matheus teria avançado em sua direção, o que o levou a reagir.

Ainda em seu relato, o influenciador admitiu ter causado danos materiais durante a confusão. Ele afirmou que arremessou pedras contra o carro do ex-namorado como forma de defesa. “Antes que comecem a me julgar, eu meti pedrada no carro dele porque ele veio para cima de mim”, declarou. Rico também confessou que tentou danificar outro veículo, pertencente à mãe de Matheus, alegando que queria alcançar uma pessoa que estava dentro do carro. “Também tentei quebrar o carro da mãe dele para pegar o amigo que estava dentro, mas não deixaram”, contou.





Matheus Freire, por sua vez, apresentou uma narrativa diferente sobre o ocorrido. O ex-participante de “De Férias com o Ex” afirmou que a agressão teria começado por parte de Rico, embora não tenha mencionado o nome do ex diretamente em seu depoimento. Segundo ele, o estopim foi o momento em que seu carro foi atingido por uma pedra. “A pessoa jogou uma pedra no meu carro e amassou o veículo. Isso me deixou extremamente irritado e eu acabei reagindo no impulso”, relatou. Ele disse ainda que avançou após ver o dano no automóvel e que a situação só não foi mais grave porque seu irmão interveio.





Em seu desabafo, Matheus reforçou que se sentiu provocado ao ver um bem recém-adquirido ser danificado. “Ninguém interferiu, a não ser para separar. Eu odeio agressão, mas tenho um limite, que foi ultrapassado. Ele queria quebrar o carro que comprei para minha mãe há menos de um mês”, afirmou. O influenciador também confirmou que houve agressão física durante a discussão e disse não se arrepender da reação. “E faria de novo, porque jamais admitirei que alguém prejudique minha família. Eu não trabalho para deixar um surtado se achando dono do mundo fazer o que quer e estragar o fruto do meu trabalho”, disparou.



