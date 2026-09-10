Reprodução/Record Carol Lekker é a mais nova contratada da Record.

Carol Lekker, de 29 anos, é a mais nova contratada da Record. A influenciadora, que anunciou sua demissão do SBT na última terça-feira (8), após reclamar do salário que recebia na emissora de Silvio Santos, revelou que agora faz parte da equipe de apresentadores da Link TV, um canal de entretenimento da Record nas redes sociais.





Em entrevista ao iG, a famosa revelou que recebeu incentivo de Saory Cardoso, que já integra o elenco do canal, para tomar a decisão. No novo desafio, Carol deve cobrir a nova temporada de “A Fazenda”, reality show rural que ela participou em 2025. A atração estreia no dia 14 de fevereiro, sob o comando de Adriane Galisteu.

Além de Carol, a ex-BBB Jordana Morais também foi anunciada como uma das novas apresentadoras da Link TV.





A polêmica saída de Carol Lekker do SBT

Carol Lekker movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (9) ao comunicar sua saída do SBT. A famosa havia assinado oficialmente o contrato com a emissora em março e decidiu se pronunciar após o assunto repercutir nas redes sociais.







A colega de Gabriel Cartolano, Gaby Cabrini, Thayse Teixeira e Matheus Baldi também revelou os gastos que têm para viver em São Paulo. Embora muitas pessoas não saibam, ela morou fora do Brasil por quase 11 anos e explicou que o valor que recebe no SBT, cerca de R$ 10 mil, não é suficiente para suprir suas despesas mensais.

Após receber uma enxurrada de críticas por reclamar do salário, a ex-A Fazenda voltou às redes sociais e expôs o apartamento onde mora. Além disso, ela revelou estar endividada.

“Meu nome está no Serasa porque eu não chego ao final do mês. Não estou culpando ninguém, mas esse é um dos motivos para eu não aguentar mais, devendo até o talo", disse.

Ela chegou a postar vídeos do imóvel onde vive e informou que paga R$ 3 mil de aluguel. A famosa ainda contou que não possui alguns móveis ou eletrodomésticos por falta de recursos. "Essa é minha sala. Não tive condições de comprar uma televisão nem um sofá. Eu não consigo comprar, não tive condições. Eu estou vivendo sem isso. Essa é a minha realidade", desabafou.

Em sua passagem pelo SBT, Carol Lekker se envolveu em polêmicas significativas, que contribuíram para um suposto mal-estar com a emissora. Em uma das ocasiões, ela criticou uma rede de fast-foods. Em outro momento, ela criticou o desempenho de Eliana aos domingos no comando do "Em Família", da Globo.