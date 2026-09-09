Reprodução/Instagram Carol Lekker

Carol Lekker, 29 anos, confirmou nesta quarta-feira (9) sua saída do Fofocalizando, do SBT. A comunicadora havia assinado oficialmente o contrato com a emissora em março e decidiu se pronunciar após o assunto repercutir nas redes sociais.

A colega de Gabriel Cartolano, Gaby Cabrini, Thayse Teixeira e Matheus Baldi também revelou os gastos que tem para viver em São Paulo.

Embora muitas pessoas não saibam, a famosa mora fora do Brasil há quase 11 anos e explicou que o valor que recebe no SBT não está “fechando” no fim do mês.







“Estão falando ‘ah, esse valor [do salário]’. Eu queria que vocês entendessem que eu não moro no Brasil há mais de 10 anos. Larguei tudo pelo meu sonho”, explicou.

"Meus amigos estão fora, minha família tá fora. Eu converso muito com o Tácio, que não me deixa mentir, que a gente sempre conversa muito sobre isso e eu falo com ele que eu tava vendo meu sonho", acrescentou.





Apresentadora fala sobre saída do SBT

Na sequência, Carol Lekker explicou que conversou com o diretor do Fofocalizando.“Conversei com meu diretor, sou muito grata ao SBT, estou muito feliz com o SBT, mas realmente não consigo viver com esse valor que vocês estão vendo. [Falam] ‘ah, mas é muito’. É muito quando você já vive aqui, tem uma estrutura e sabe se virar aqui”, disse.

Combinei com o SBT que cumpriria até o final. Eu, realmente, não queria sair do SBT. Só que realmente não dá pra mim. Eu pedi um aumento, mas infelizmente agora não é possível Carol Lekker, apresentadora.





Durante o relato, a apresentadora fez questão de detalhar seus gastos.“Só que, assim, eu queria que as pessoas entendessem: vem viver em São Paulo e ver o valor do aluguel. Eu não tenho carteira de motorista, não dirijo e preciso de Uber. Da minha casa no SBT é R$ 150, pra ir e voltar. Todo dia, gasto R$ 300. Mais meu aluguel 3 mil e pouco mais a minha comida”, declarou.

"Pra quem não sabe, eu sou mineira, sou de fora, não sou daqui. Eu fui embora com 18 anos e voltei agora. Fui embora em busca de uma vida melhor. Minha família é muito humilde e eu não tenho condições de chegar na minha família e pedir dinheiro. Eu não tenho coragem essa é a verdade. Eu não tenho coragem de pedir dinheiro à minha família, porque eu acho que eu sou a pessoa que tem que trazer pra minha família", continuou.

Reprodução/SBT Carol Lekker deixa o Fofocalizando do SBT





Apesar de tudo, Carol Lekker afirmou amar muito a emissora de Silvio Santos, mas explicou que não tem condições de continuar assim. “Eu amo o SBT, não tenho um pingo pra falar. Queria muito ficar. Só que me vejo na situação que não tenho condição. Estou me vendo na situação de chegar no final do mês e não ter dinheiro pra comer”, acrescentou.

O iG procurou o SBT para entender melhor a situação, assim como a própria apresentadora, mas até o momento da publicação não recebeu retorno.



