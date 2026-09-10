Reprodução/Internet Canta Comigo Teen bateu recorde da temporada em seu último episódio

Depois de 2 anos fora do ar, o Canta Comigo Teen fez bonito em seu retorno ao calendário de realities da Record. A competição musical comandada por Felipe Andreoli e Rafa Brites encerrou sua sexta temporada com um recorde de audiência, um feito inédito considerando a versão do programa com adolescentes. As temporadas anteriores do formato até conquistaram números melhores, mas não haviam emplacado um recorde de público em seu episódio derradeiro.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que ofoi vice-líder isolado em seu último episódio, na noite desta quarta-feira (9). A competição musical saiu de cena com 4,38 pontos de média em sua faixa completa, das 22h50 à 0h37, número 36% superior ao obtido pelo SBT, que competiu com a final do reality show com o Programa do Ratinho e o The Noite.

Com pico de 4,73 pontos em seu melhor momento, o reality daainda conseguiu se aproximar da Globo nos seus últimos minutos de exibição. A faixa de menor diferença das duas emissoras foi à 0h36, um minuto antes do encerramento da atração, em que as redes eram separadas por apenas 0,69 ponto, com o Jornal da Globo pontuando 5,09 e o Canta Comigo 4,40. Em algumas cidades, como em Porto Alegre e em Curitiba, o programa chegou ao primeiro lugar.

Outros destaques

Ao longo de seus 16 episódios, exibidos entre julho e setembro, o Canta Comigo Teen 6 acumulou 3,9 pontos de média na Grande São Paulo. Foi, com sobras, a pior performance de audiência da história da competição musical. O recorde de público do programa segue sendo de sua primeira temporada, exibida em 2020, com 8,7 pontos. Nos anos seguintes, ele entrou em um tobogã, indo para 8,2 pontos em 2021, 7,4 de média em 2022, 6,7 em 2023 e 5,5 na edição de 2024.

Beneficiada pela espera do público pelo futebol, Quem Ama Cuida registrou 23,82 pontos e alcançou seu melhor desempenho da semana. O resultado colocou a novela em evidência na programação da Globo durante a noite, antes da disputa esportiva que alterou o comportamento dos telespectadores e contribuiu para elevar os índices da trama exibida na faixa das nove.

No SBT, Chaves (1973-1980) perdeu força no horário do almoço e marcou 1,90 ponto, sua pior média em quatro meses. Já a Band não conseguiu atrair o público com o Band Eleições - Debate. A atração registrou somente 0,60 ponto e terminou atrás da RedeTV!, que alcançou 0,77 na mesma disputa.