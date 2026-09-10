A influenciadora digital Maria Gabriela Cervantes Pereira foi presa em flagrante na tarde desta quarta-feira (9), em Aquidauana (MS). Ela é suspeita de maus-tratos após publicar um vídeo em que aparece agredindo um filhote de cachorro da raça shih-tzu, de 40 dias.
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Na filmagem, que rapidamente viralizou na internet, a jovem chegou a falar para o cão “chamar o delegado” para realizar o pagamento do tratamento veterinário. Ainda no registro, a influenciadora chega a arremessar o pet no chão, além de dar chutes no animal.
“Vai, vai, vai. Chama o delegado, chama o delegado para pagar seu veterinário. Chama, chama, chama”, disse.
A Polícia Civil recebeu o vídeo, e investigadores da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana foram até a casa da criadora de conteúdo. No local, os profissionais encontraram o pequeno shih-tzu apático e amedrontado.
Aos policiais, a comunicadora admitiu ter produzido os vídeos e revelou que as agressões seriam uma “brincadeira”, segundo o registro policial. Nas redes sociais, a mesma se apresenta como “criadora de live para o TikTok”. Após a prisão, os perfis da influenciadora foram restringidos.
A cachorrinha foi adotada pela própria delegada do caso.
Repercussão nas redes sociais
A repercussão do caso foi tamanha que às redes sociais de famosas. Xuxa Meneghel se manifestou sobre a prisão da influenciadora e pediu que o rosto de Gabriela fosse divulgado. "Pegaram essa FDP, c oloca a cara dela aqui sem nuvem para proteger", escreveu.
Paolla Oliveira também reagiu ao vídeo publicado por Gabriela, no qual a influenciadora alegava estar brincando com o cachorro. "Brinca com alguém do tamanho dela", comentou a atriz.
Os internautas também criticaram a atitude da influenciadora e classificaram as imagens como revoltantes. "Que imagem revoltante! Um animal indefeso não merece ser tratado dessa forma. Maus-tratos não são brincadeira nem justificativa para violência. Que as autoridades apurem o caso e que esse cachorrinho receba todo o cuidado e proteção que merece."