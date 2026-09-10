Reprodução/X Eliana discorda de Juliette e Bela Gil no Saia Justa

A campeã do BBB 21, Juliette, de 36 anos, e a chef de cozinha Bela Gil, de 38, protagonizaram um momento de tensão durante uma conversa no Saia Justa, do GNT. No episódio desta quarta-feira (9), as cinco apresentadoras, incluindo Eliana, Tati Machado e Érika Januza, discutiam a imposição do amor romântico sobre as mulheres.

Juliette e Bela Gil DISCORDARAM de Eliana em novo episódio do Saia Justa, finalmente nos dando um clima de saia justa! https://t.co/YgjxZyIdLY — POPTime (@poptime) September 10, 2026

Ao longo do bate-papo, a cantora e a filha de Gilberto Gil acabaram discordando das outras colegas, que não viam o amor como uma imposição de fato. Tentando explicar seu argumento, com o apoio de Bela, a artista reforçou que seria uma "pressão de fora para dentro".

"Não é legítimo?", questionou Eliana. Sem pensar duas vezes, Juliette reforçou: "Não é legítimo! Nós fomos ensinadas que isso é necessário", acrescentou a vencedora do reality show da TV Globo. "Mas se eu sinto a necessidade não é legitimo?", questionou Érika.

Reprodução/X Érika Januza discorda de Juliette no Saia Justa

Ao ouvir a declaração, a cantora se virou para a atriz e respondeu. "Você sente a necessidade, pois foi construída assim, e tá tudo bem", começou.

"Eu só queria falar uma coisa: é perigoso e confuso usar como se o que a gente estivesse dizendo que você não pode amar, que você não deve amar, que você tem que se envergonhar de amar. Não é sobre isso", afirmou Juliette.



O que a gente tá falando, o que os discursos feministas falam, é o seguinte: você pode amar, mas você tem que ter a consciência que esse ideal da utilidade do amor romântico é uma construção. Se você tá consciente disso, você escolhe. Eu escolhi amar, mas eu não preciso disso, eu quero amar Juliette, apresentadora e cantora.

"É exatemente isso", disse Eliana. Na sequência, Érika Januza também comentou: "Não quero alguém para completar, quero alguém para somar".

Ainda tentando explicar seu ponto de vista, Bela Gil usou um outro exemplo."Eu gosto de depilar minha axila e eu sei que é uma construção social", disse. "Alguém falou que é bonito e higiênico é uma convenção", reforçou Juliette.

Reprodução/X Juliette, Bela Gil e Eliana no Saia Justa

Como é de se imaginar, a pequena "discussão" entre as apresentadoras gerou um grande burburinho nas redes sociais. "A essência do Saia Justa voltando com a Juliette e a Bela Gil dando uma opinião contrária as outras!", comemorou uma internauta.

"Encantanda com o duo Juliette e Bela Gil", destacou outra. "A Juliette foi um dos poucos vencedores do BBB que o público escolheu certo. A mulher é muito consciente e autêntica, fora da curva", escreveu um terceiro.

Reprodução/X Eliana, Juliette, Bela Gil, Tati Machado e Érika Januza no Saia Justa

Juliette no Saia Justa

Juliette faz parte do elenco fixo do Saia Justa, no GNT, desde maio de 2025. Na época, ao comentar sobre a nova fase pessoal e profissional, a vencedora do BBB 21 afirmou estar muito feliz.

“Estou muito feliz de estar de volta à Globo, lugar onde tudo começou e me trouxe tantas alegrias. Agora, vou dar meu melhor e retribuir ao público tudo que recebi. O Saia Justa era um sonho antigo e vai ser uma honra compor o elenco de um programa tão visionário e atual, ao lado dessas mulheres maravilhosas. Chego para contribuir neste programa que promove debates tão necessários. Me sinto realizada”, disse em entrevista ao Gshow.



