Eliana discorda de Juliette e Bela Gil no Saia Justa
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Eliana discorda de Juliette e Bela Gil no Saia Justa

A campeã do BBB 21, Juliette, de 36 anos, e a chef de cozinha Bela Gil, de 38, protagonizaram um momento de tensão durante uma conversa no Saia Justa, do GNT. No episódio desta quarta-feira (9), as cinco apresentadoras, incluindo  Eliana, Tati Machado e Érika Januza, discutiam a imposição do amor romântico sobre as mulheres.

Ao longo do bate-papo, a cantora e a filha de Gilberto Gil acabaram discordando das outras colegas, que não viam o amor como uma imposição de fato. Tentando explicar seu argumento, com o apoio de Bela, a artista reforçou que seria uma "pressão de fora para dentro".

"Não é legítimo?", questionou Eliana. Sem pensar duas vezes, Juliette reforçou: "Não é legítimo! Nós fomos ensinadas que isso é necessário", acrescentou a vencedora do reality show da TV Globo. "Mas se eu sinto a necessidade não é legitimo?", questionou Érika.

Érika Januza discorda de Juliette no Saia Justa
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Érika Januza discorda de Juliette no Saia Justa

 Ao ouvir a declaração, a cantora se virou para a atriz e respondeu. "Você sente a necessidade, pois foi construída assim, e tá tudo bem", começou.

"Eu só queria falar uma coisa: é perigoso e confuso usar como se o que a gente estivesse dizendo que você não pode amar, que você não deve amar, que você tem que se envergonhar de amar. Não é sobre isso", afirmou Juliette.

O que a gente tá falando, o que os discursos feministas falam, é o seguinte: você pode amar, mas você tem que ter a consciência que esse ideal da utilidade do amor romântico é uma construção. Se você tá consciente disso, você escolhe. Eu escolhi amar, mas eu não preciso disso, eu quero amar Juliette, apresentadora e cantora.

"É exatemente isso", disse Eliana. Na sequência, Érika Januza também comentou: "Não quero alguém para completar, quero alguém para somar".

Ainda tentando explicar seu ponto de vista, Bela Gil usou um outro exemplo."Eu gosto de depilar minha axila e eu sei que é uma construção social", disse. "Alguém falou que é bonito e higiênico é uma convenção", reforçou Juliette.

Juliette, Bela Gil e Eliana no Saia Justa
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Juliette, Bela Gil e Eliana no Saia Justa

Como é de se imaginar, a pequena "discussão" entre as apresentadoras gerou um grande burburinho nas redes sociais. "A essência do Saia Justa voltando com a Juliette e a Bela Gil dando uma opinião contrária as outras!", comemorou uma internauta.

"Encantanda com o duo Juliette e Bela Gil", destacou outra. "A Juliette foi um dos poucos vencedores do BBB que o público escolheu certo. A mulher é muito consciente e autêntica, fora da curva", escreveu um terceiro.

Eliana, Juliette, Bela Gil, Tati Machado e Érika Januza no Saia Justa
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Eliana, Juliette, Bela Gil, Tati Machado e Érika Januza no Saia Justa

Juliette no Saia Justa

Juliette faz parte do elenco fixo do Saia Justa, no GNT, desde maio de 2025. Na época, ao comentar sobre a nova fase pessoal e profissional, a vencedora do BBB 21 afirmou estar muito feliz.

“Estou muito feliz de estar de volta à Globo, lugar onde tudo começou e me trouxe tantas alegrias. Agora, vou dar meu melhor e retribuir ao público tudo que recebi. O Saia Justa era um sonho antigo e vai ser uma honra compor o elenco de um programa tão visionário e atual, ao lado dessas mulheres maravilhosas. Chego para contribuir neste programa que promove debates tão necessários. Me sinto realizada”, disse em entrevista ao Gshow.

Érika Januza discorda de Juliette no Saia Justa. Foto: Reprodução/X
Eliana, Juliette, Bela Gil, Tati Machado e Érika Januza no Saia Justa. Foto: Reprodução/X
Juliette, Bela Gil e Eliana no Saia Justa. Foto: Reprodução/X
Eliana discorda de Juliette e Bela Gil no Saia Justa. Foto: Reprodução/X
Juliette, Tati Machado e Érika Januza no Saia Justa. Foto: Reprodução/X


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