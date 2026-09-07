Reprodução/Instagram Após casamento, fãs questionam diferença de idade entre Guilherme Leicam.

O ator Guilherme Leicam, de 36 anos, se casou na igreja com a modelo Anna Clara Leicam, de 21, na última sexta-feira (4). Juntos desde 2021, o casal oficializou a união civil em julho do ano passado. Após o enlace religioso, internautas passaram a questionar a diferença de idade entre eles.

Leia mais: Atriz recupera fazenda de 180 hectares e retoma produção de café

A polêmica começou quando a notícia do casamento, que contou com duas cerimônias religiosas realizadas em Belo Horizonte, Minas Gerais, e em Niterói, no Rio de Janeiro, passou a circular nas redes sociais. Internautas questionaram a diferença de idade entre os dois, que é de 15 anos, e criticaram o fato de o ator ter se envolvido com a influenciadora quando ela era menor de idade.

“Que horror 15 anos de diferença e sem falar que em 2021 ela tinha 16 anos”, escreveu uma usuária do X. “Coitada, não aproveitou nada da vida e já se meteu nisso”, declarou outro. “Ele deve ter conhecido ela na festa de 15 anos dela, ele costumava fazer uns bicos como príncipe de valsa em festa de debutante”, especulou uma terceira internauta.

O iG entrou tentou contato com a equipe de Guilherme Leicam e com Anna Clara Leicam, para um pedido de posicionamento sobre o assunto, porém, não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.







Guilherme Leicam já namorou outra adolescente

Após a polêmica envolvendo a diferença de idade entre Guilherme Leicam e sua esposa, internautas trouxeram à tona reportagens publicadas em 2014, que indicam que o ator namorou a atriz Bruna Altieri. Na época, ele tinha 23 anos, enquanto a adolescente tinha 16.

“A maturidade dela me encanta. A Bruna tem 16 anos na carteira de identidade, mas 160 anos de alma (risos). Agora falando sério, idade é algo relativo. Ela tem uma cabeça muito boa, sabe o que quer, mora sozinha e é emancipada pelos pais”, declarou o ator em entrevista à Purepeople, à época.

Na ocasião, ele declarou que a relação começou meses antes do anúncio oficial. “Ficamos juntos por um período para ver qual era. No melhor momento, resolvemos assumir publicamente. A Bruna é muito madura e, como temos a mesma profissão, nossas pretensões na vida são parecidas. Acho que tem tudo para a coisa fluir bem”, disse o ator, que foi o primeiro namorado da jovem.

O casamento de Guilherme e Anna Clara Leicam

O enlace religioso de Guilherme e Anna Clara Leicam ocorreu em dose dupla: a primeira cerimônia religiosa foi realizada em Belo Horizonte, enquanto a segunda ocorreu em Niterói.

Na cerimônia realizada no Rio, ao ver a noiva sendo conduzida ao altar, o ator não segurou a emoção e se debulhou em lágrimas: “Esse choro é de alegria, de felicidade, dessa família que está crescendo”.

Guilherme Leicam ficou conhecido por suas participações em produções globais como "Malhação: Seu Lugar no Mundo", "A Dona do Pedaço", "Em Família" e "Tempo de Amar", e está fora da TV desde 2019. Já Anna Clara Leicam, conta com mais de 24 mil seguidores no Instagram e se descreve como empresária, modelo e influencer.