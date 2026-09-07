Reprodução/TVGlobo Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo

Sabina Simonato, 41, virou assunto nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (7) após viver um momento bastante inesperado, ao vivo, na TV Globo. A âncora do Bom Dia São Paulo acabou levando um vácuo daqueles durante o programa.

A jornalista ficou sem qualquer resposta ao anunciar que leria as interações do público no noticiário. Na ocasião, o telão do telejornal da Globo apresentou uma falha ao vivo e não mostrou nenhuma mensagem.

Tudo aconteceu por volta das 7h10. Sabina Simonato anunciou que mostraria mais mensagens enviadas pelos telespectadores que acompanhavam o noticiário durante o feriado.

“Nós temos mais mensagens. Que bom que vocês participam mesmo no feriado. Quando eu falo ‘não nos deixem só’”, disse a apresentadora.

No entanto, o telão que exibia as interações do público apareceu vazio. Diante da falha, Sabina tentou acessar novamente a área de mensagens.

“Ah, não. Só porque eu estou falando...”, reagiu a jornalista.

Eu ainda insisto... Oh, meu Deus, não me faça passar vergonha, telão Sabina Simonato, âncora do Bom Dia São Paulo.

Apesar da situação complicada, a apresentadora fez questão de encarar tudo com bom humor. "Não me deixe só...", cantarolou, fazendo referência à música de Vanessa da Mata. "Aproveite e mande sua mensagem nesse intervalo, por favor", pediu ela.

Algum tempo depois, a apresentadora foi capaz de abrir os recados normalmente, sem mais perrengues. "Vamos com as suas mensagens. Agora, sim, a gente consegue colocar o nosso telão. Na passagem de bloco ainda estava tudo vazio, mas agora já carregamos", comentou.

Sabina se emociona na frente das câmeras

Na semana passada, Sabina Simonato acabou se emocionando durante o quadro Bom Dia Saúde, que teve como tema “coragem”. A jornalista contou com declarações dos colegas de trabalho, como Patrícia Falcoski e Marcelo Pereira, que destacaram sua importância em períodos de insegurança.

Marcelo Pereira falou sobre sua relação com a colega. O jornalista afirmou que teve muito medo ao estrear no Bom Dia São Paulo. De acordo com ele, Sabina foi crucial como apoio na nova fase.

Reprodução/TV Globo Sabina Simonato e Marcelo Pereira

“Então, sabe qual foi meu medo mais recente? Foi quando eu estreei aqui no Bom Dia São Paulo. Tive aquela injeção de coragem que você me deu aqui. Cheguei, aprendi e estou quase fazendo um ano aqui do seu lado e com esse público carinhoso”, declarou.

Ao ouvir a declaração, a jornalista abraçou o colega. A contratada chegou até a apertar as bochechas de Marcelo. Além disso, Patrícia também contou sua experiência pessoal com Simonato: “Quando entrei no Bom Dia São Paulo, a Sabina me deu muita força. Eu estava sem saber como chegar ao estúdio, era tudo novo”.

Muito alegre, a âncora brincou e agradeceu aos profissionais do seu jeitinho especial.“O Pix eu faço já, já”, disse ela, garantindo a risada dos colegas.



