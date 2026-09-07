Divulgação "Operação Colares"

Em 1977, moradores da ilha de Colares, no Pará, relataram ter visto luzes misteriosas no céu. Os avistamentos levaram o Exército à região e deram origem à Operação Prato, investigação que se tornou um dos casos ufológicos mais conhecidos do Brasil. Quase 50 anos depois, esse episódio serve de inspiração para o livro “Operação Colares”, de Luana Cruz, que transforma os relatos sobre os avistamentos em uma narrativa que une suspense, ficção especulativa e um mistério familiar que atravessa gerações.

Na obra, publicada pela Plataforma21, o leitor conhece Laila Rosário, que deixou a região dez anos atrás e não pretendia voltar. No entanto, um telefonema da avó faz com que ela retorne à ilha para uma despedida. O que deveria ser uma passagem rápida pela cidade muda quando um pescador é encontrado ferido e carregando uma mensagem ligada ao avô de Laila, Josué Rosário, desaparecido décadas antes, depois de partir para o mar seguindo as luzes que eram vistas sobre Colares. Dado como morto ou abduzido, ele deixou para trás uma família que nunca soube o que realmente havia acontecido.

Ao seguir as pistas encontradas na mensagem nas águas, a protagonista percebe que o desaparecimento do avô pode esconder uma história muito diferente daquela que a cidade contou durante décadas. A investigação leva Laila e sua antiga melhor amiga, Elis Raiol, a revisitar documentos, cartas e registros deixados por Josué e a reconstruir os últimos passos do pescador. Aos poucos, as personagens descobrem que as luzes e os desaparecimentos da região podem estar relacionados a uma trama muito mais concreta e sombria do que uma suposta abdução extraterrestre. Enquanto novos acontecimentos colocam a comunidade em alerta, Laila avança na investigação e percebe que, por trás dos mistérios que cercam a ilha, estão pessoas capazes de escolher entre proteger, ferir ou transformar a vida daqueles ao seu redor.





Todas as pessoas nascem engenhosas, para se tornarem grandes heróis ou cruéis vilões. Só depende do que exercitam as pessoas mais próximas da gente.

Com orgulho de ser nortista, Luana Cruz é formada em Engenharia de Pesca, pois acredita que as melhores histórias são as de pescadores. É a partir das histórias que ouviu ainda na infância, especialmente aquelas contadas pela mãe, e da própria relação com o Pará e a Amazônia que a autora constrói uma narrativa que valoriza pescadores, comunidades ribeirinhas e os vínculos entre os moradores. O resultado é uma ficção especulativa que parte de um acontecimento real para explorar temas como luto, identidade, pertencimento, relações familiares e a memória de um território.

“Não somos lendas, não somos folclore, não somos estrangeiros: somos a vida que pulsa na raiz do país”, enfatiza a paraense. Em “Operação Colares”, as luzes no céu dividem espaço com histórias de família, afetos mal resolvidos e conflitos de uma comunidade que precisa lidar com o retorno de algo que acreditava ter ficado no passado. Leitura indicada para quem se interessa por ufologia, mistérios inspirados em acontecimentos reais, histórias do Norte brasileiro e narrativas de ficção que combinam investigação, relações familiares e elementos sobrenaturais.

Ficha técnica

Título: Operação Colares

Autora: Luana Cruz

Editora: Plataforma21

Edição/ano: 1ª/2026

ISBN do livro físico: 978-6550080945

ISBN do e-book: 6550080940

Gênero: Thriller de suspense; ficção especulativa BR; mistério; romance LGBTQIA+

Idade recomendada: 16 anos

Número de páginas: 328

Preço: R$ 84,90