Reprodução/Instagram Anitta e Paolla Oliveira são criticadas após ignorarem Virginia Fonseca.

Anitta foi confirmada oficialmente como a nova Rainha de Bateria da Grande Rio, substituindo Virginia Fonseca. No entanto, o que chamou a atenção e gerou críticas de internautas neste domingo (7) foi uma interação entre a cantora e Paolla Oliveira - que também já ocupou o posto - em que ambas ignoraram completamente a passagem da namorada de Vini Jr. pela agremiação carioca.

Leia mais: Virginia é detonada após pedir dinheiro aos fãs em live no TikTok

"Seja feliz e grandiosa como você é em tudo o que faz e como a Grande Rio e Caxias merecem", escreveu Paolla em uma postagem de Anitta.

O comentário foi interpretado por alguns fãs de Virginia, como uma provocação ou tentativa de ignorar o reinado dela na Grande Rio."Para mim, é um recado bem claro: você pode ter seguidores, pode ter dinheiro, pode ter fama… mas admiração de verdade é só pra quem tem talento", escreveu um usuário do X. "Elas fingindo que a Virgínia não existiu", pontuou outro. "Gosto demais da Anitta e Paolla, fico com pena da Virgínia mesmo ela sendo doida das bets", declarou um terceiro internauta.

Vale destacar que em entrevista recente ao jornal O Globo, Anitta também evitou citar o nome da influenciadora. Na ocasião, veículo questionou sobre como é para a cantora suceder Paolla Oliveira e Virginia e se as comparações a incomodavam.

"Paolla é minha amiga e está superfeliz. Obviamente, perguntei se haviam convidado ela antes, porque esse lugar é dela. É uma rainha espetacular! Ela me deu dicas e falou que estava à disposição, caso eu precisasse. Mas não acredito nessa coisa de substituição. As pessoas falam porque dá bafafá. Se existisse energia de briga, eu não faria parte", disparou Anitta, sem elaborar nenhuma frase direta sobre Virginia.





Paolla Oliveira já ignorou Anitta no passado

Após a repercussão da atitude das famosas, internautas trouxeram à tona um vídeo antigo, em que Paolla Oliveira e Grazi Massafera aparecem, supostamente, ignorando Anitta. O registro ocorreu durante o prêmio Melhores do Ano, do extinto programa "Domingão do Faustão", da Globo.

Nas imagens, é possível ver as duas atrizes dançando ao som de Ludmilla, que se apresentava ao vivo no palco da atração. Anitta se aproxima tentando conversar com Paolla, que olha em outra direção e exibe uma expressão carrancuda enquanto a cantora tenta interagir.

Virginia já citou Anitta como inspiração

Um outro vídeo que voltou a circular nas redes sociais mostra o momento em que Virginia revela que Anitta é uma de suas grandes inspirações. A declaração é antiga e ocorreu durante a participação da influenciadora em um podcast.

"Uma pessoa que eu vejo que sofre muito hate [ódio] e que tipo assim, é dane-se todo mundo, é a Anitta. Eu olho assim e falo: 'Caraca! As pessoas falam dela e olha onde ela está'. E eu prometo, ela me dá muita força para falar assim: 'Velho, dane-se tudo! Eu estou fazendo o meu, não estou ofendendo ninguém. Eu estou vivendo a minha vida'", declarou a loira.







Anitta é a nova rainha de bateria da Grande Rio

Anitta é a nova rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2027. A cantora de 33 anos também será responsável pela composição da disputa pelo samba-enredo, que está marcada para 20 de setembro. O tema da escola abordará temas como ancestralidade e fé. A novidade foi anunciada neste domingo (6).