O ator Guilherme Leicam, de 34 anos, participou neste domingo (6) da atração comandada por Celso Portiolli. No Domingo Legal , o ator chamou a atenção dos internautas ao aparecer no programa do SBT.

Durante a exibição, muitos comentaram nas redes sociais sobre a aparência do artista. “Meu Deus, isso é o Guilherme Leicam? Não é possível” , disse uma internauta. “Difícil acreditar que o Guilherme Leicam estragou o rosto com excesso de harmonização, sendo que já era perfeito antes” , opinou outra.

Em 2021, Leicam já havia se submetido a uma harmonização facial pelo método Full Face, com o médico Igor Costa Alves, em Belo Horizonte. O Full Face é um procedimento que avalia o rosto como um todo, e não apenas partes isoladas, buscando simetria e um resultado natural.

"Entre os procedimentos realizados nesses tratamentos estão preenchimentos labial, fios de sustentação, lifting, bichectomia, entre outros" , explicou o doutor Igor, na época, à revista Quem.

Guilherme Leicam realizou procedimentos estéticos que incluíram preenchimento em diversas áreas do rosto, como nariz, mandíbula, orelhas, queixo e têmporas, buscando realçar os traços e harmonizar o conjunto facial.

Além disso, o ator também passou por aplicações de toxina botulínica em toda a face, com o objetivo de suavizar linhas de expressão e conferir um aspecto mais jovial e descansado à pele.



Leicam ficou conhecido por suas atuações em novelas como Malhação, Além do Tempo e A Dona do Pedaço.





Quem é Guilherme Leicam?

Guilherme Maciel da Costa, conhecido artisticamente como Guilherme Leicam, nasceu em 20 de julho de 1990, no Rio Grande do Sul. Aos 13 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a investir na carreira artística.

Seu nome artístico é um trocadilho com seu sobrenome: Maciel, escrito ao contrário, vira Leicam.

Estreou na televisão em 2003, como coroinha na novela Chocolate com Pimenta. Ganhou notoriedade ao protagonizar sua primeira novela, vivendo o motoqueiro Vitor.

Em 2014, interpretou o vilão Laerte na segunda fase de "Em Família", novela de Manoel Carlos. Seu último trabalho na Globo foi em A Dona do Pedaço, onde deu vida a Leandro, apelidado de Mão Santa.