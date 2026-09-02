Reprodução/Instagram Fernanda Rodrigues transformou fazenda de 180 hectares em refúgio familiar e negócio ligado ao café.

Fernanda Rodrigues, de 46 anos, transformou uma propriedade rural de cerca de 180 hectares em um verdadeiro refúgio natural. Localizada em Avelar, distrito de Paty do Alferes, a fazenda ganhou um novo propósito após passar por um processo completo de recuperação liderado pela atriz, acompanhada de seu marido, Raoni Carneiro, e de outros parceiros.

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No passado, a propriedade já havia sido ligada à produção de café, mas estava inativa quando o grupo decidiu investir na área. Inicialmente, a intenção era ter um local destinado ao descanso e à convivência entre familiares e amigos. No entanto, o projeto evoluiu para uma operação agrícola, que retomou o potencial produtivo da fazenda.

Plantação de café e reflorestamento

A produção rural passou a ser uma das principais atividades do projeto. Assim como nos tempos anteriores, parte da propriedade foi destinada ao cultivo do café, enquanto outras áreas receberam ações de recuperação ambiental e preservação da vegetação nativa.

O terreno também passou por um processo de reflorestamento, com o plantio de milhares de árvores para recuperar zonas degradadas. A estratégia concilia produção agrícola com conservação ambiental, o que acabou levando Fernanda a se envolver de maneira mais profunda com o universo do café e de propriedades sustentáveis.





O empreendimento, batizado de Fazenda Nosso Vilarejo, também funciona como refúgio da família. Apesar de a produção de café seguir a todo vapor, Fernanda costuma aproveitar momentos de descanso e lazer no local ao lado dos filhos e do marido.

"Era antigo o desejo de empreender que formigava no coração dessa gente. E no meio do verde, da brisa, dos últimos raios de sol daquele dia frio, a semente do sonho encontrou chão fértil e germinou. A fazenda já tinha sido o sonho de alguém. A energia do sonho passado ainda pairava no ar com uma vibração amorosa e protetora. Mas estava adormecida, silenciosa, como que esperando um novo sonhador que reencontrasse sua beleza e ativasse novamente toda a potência que vibrava nas raízes que percorriam os sulcos da terra", diz o texto oficial da fazenda.

Além das utilidades voltadas para a vida no campo, a fazenda reúne espaços de convivência e contato com a natureza, animais, áreas verdes e construções. Tudo isso proporciona um ambiente aconchegante, que passou a fazer parte do cotidiano da família.







Quem é Fernanda Rodrigues?

Fernanda Rodrigues iniciou sua carreira ainda na infância e consolidou uma presença marcante na televisão brasileira.

Sua estreia em novelas ocorreu em "Vamp" (1991), quando interpretou Isa. Em 1994, ela voltou às telinhas e ganhou ainda mais destaque ao interpretar Bia, em "A Viagem", papel que marcou toda uma geração.

Em 1995, fez parte do elenco de "Outro Lado do Paraíso", em que deu vida à personagem Fabiana. No mesmo ano, a atriz interpretou Luiza, na primeira temporada de "Malhação", o que ajudou a consolidar seu rosto como um dos mais conhecidos da teledramaturgia brasileira.

Ao longo dos anos, Fernanda acumulou diversos trabalhos e também atuou como apresentadora, expandindo sua atuação além das novelas.