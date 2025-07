Reprodução/Instagram Guilherme Leicam reage a comentários sobre aparência

Guilherme Leicam usou as redes sociais para se manifestar sobre os comentários relacionados à sua aparência após sua participação no "Domingo Legal" (SBT). Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ele questionou o motivo de um procedimento estético realizado há quatro anos ainda ser alvo de discussão.





"Acordei agora há pouco com várias pessoas me mandando mensagens sobre a repercussão de uma matéria sobre meu rosto, sobre a harmonização, e as opiniões sobre isso" , disse Leicam, demonstrando frustração com o fato de sua participação no programa ter sido reduzida a esse tema. O ator ressaltou que compareceu ao "Domingo Legal" para divulgar um projeto social que coordena, beneficiando milhares de pessoas, chamado "Estúdio de Atores", que consiste em um centro de formação e desenvolvimento artístico.

"Agora uma coisa que eu fiz quatro anos atrás, até hoje é pauta? Por que não divulgam o trabalho social que faço?" , indagou. Ele ainda refletiu sobre os desafios de estar no meio artístico: "Você está preparado para viver num mundo em que até um peido seu vira matéria? Às vezes buscamos a carreira pelo prazer de atuar, mas tem todo esse desprazer também."





Guilherme Leicam, de 34 anos, ficou conhecido por interpretar o motoboy Vítor em "Malhação - Intensa como a Vida" (2012). Seu último trabalho na TV foi na novela "A Dona do Pedaço" (2019). Em 2021, ele realizou o procedimento estético Full Face, buscando harmonizar os traços faciais, e desde então sua aparência tem sido alvo de debates nas redes sociais.

Ao final do vídeo, o ator reforçou que prefere focar em projetos significativos em vez de responder a críticas superficiais. "Não tenho tempo para certos tipos de comentário. Quem quiser falar de mim, que fale do que realmente importa", concluiu.